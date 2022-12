Contraloría alerta por patrimonio negativo de Medimás de más de $ 178.000 millones

BLU Radio conoció un oficio que fue enviado al superintendente de Salud, Fabio Aristizábal, por el contralor General encargado, Ricardo Rodríguez Yee, el pasado 28 de diciembre.

En el documento de tres páginas, la Contraloría hace una comparación de los informes del contralor delegado con funciones de revisoría fiscal, que fue designado por la Superintendencia para hacerle seguimiento a los manejos financieros de la EPS, y los propios informes de la auditoría realizados por la Contraloría. La conclusión más importante es que con fecha al 31 de octubre el patrimonio negativo de Medimás. Es decir, deudas y pasivos, era de 178.071 millones de pesos.



El informe resalta que, a pesar de la medida de vigilancia especial de la Superintendencia, Medimás continúa rajándose en sus indicadores financieros lo que es un riesgo en los regímenes contributivo y subsidiado para sus afiliados.



“Es evidente que durante el término establecido para el desarrollo de la medida preventiva de vigilancia especial ordenada a Medimas EPS S.A.S, esa no ha logrado mitigar los riesgos financieros, en salud y operativos que dieron origen a la medida”, dice la carta.



Y agrega que “el patrimonio de la EPS se ha venido degradando de forma ostensible”. Hay que recordar que en el último informe del contralor delegado de la Superintendencia del 30 de septiembre se señaló que en ese momento Medimás había realizado anticipos por sin legalizar por $ 476.000 millones que todavía no se sabía con veracidad en qué habían sido invertidos porque no se contaba con las facturas de los servicios.



Y también ponía en alerta la suma de recursos que Medimás tenía guardada en los bancos para la reserva técnica. El 30 de septiembre era de solo $ 52.000 millones, pero con base en el número de afiliados, más de 4.200.000 personas, esa suma debería ser mucho más amplia.

Finalmente, el oficio concluye pidiendo que se revise la procedencia de los fondos de la empresa que está interesada en quedarse con la operación de Medimás en el país a través de una compra total de las acciones de los socios y de otros varios activos a Saludcoop en liquidación, así como que, en cualquier caso, se garantice la atención debida a los afiliados en el sistema.

