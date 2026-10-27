En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Atentado Cúcuta
Spec
Miguel Castellanos
María Corina Machado
Kbeto Zuleta

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Contraloría alerta riesgos de conectividad en 788 municipios por problemas financieros de TV Azteca

Contraloría alerta riesgos de conectividad en 788 municipios por problemas financieros de TV Azteca

La entidad advierte posibles interrupciones en el servicio de internet de una red financiada con más de $434 mil millones de recursos públicos.

Centro de datos // pantalla de celular.
Centro de datos // pantalla de celular. Foto Pexels.
Por: Sofía Vargas
|
Actualizado: 27 de oct, 2026

La Contraloría General de la República advirtió sobre riesgos para la continuidad de los servicios de conectividad en cerca de 788 municipios del país, debido a la situación financiera y al proceso de reorganización empresarial de TV Azteca, operador vinculado a una de las principales redes de fibra óptica de Colombia. El organismo de control adelanta una vigilancia fiscal sobre el Proyecto Nacional de Fibra Óptica y el Proyecto Nacional de Conectividad de Alta Velocidad, iniciativas de infraestructura tecnológica financiadas con recursos públicos.

Síganos en Google Discover
Síganos en nuestro canal de WhatsApp

En particular, el contrato de aporte firmado en 2011 contempló el desarrollo de la Red Nacional de Fibra Óptica para conectar a 788 municipios, con recursos superiores a los $434 mil millones. Actualmente, la Superintendencia de Industria y Comercio estudia una solicitud de autorización para la venta e integración de esta red con el operador TV Azteca.

Últimas noticias

Pasaporte colombiano
Nación

Cancillería firma contrato con Thomas Greg & Sons para expedir pasaportes en urgencia manifiesta

Tarifas de energía
Nación

Fenómeno de El Niño cambiaría el consumo de los hogares y presionaría costos empresariales

Publicidad

Según la Contraloría, la situación financiera de la compañía ya ha estado relacionada con fallas operativas reportadas en distintas regiones. Esto podría derivar en suspensiones del servicio y afectar a alcaldías, hospitales, instituciones educativas, organismos de seguridad y otras entidades públicas, así como a las comunidades que dependen de esta infraestructura para acceder a servicios esenciales.

La entidad anunció que continuará con la vigilancia fiscal para verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, proteger los recursos públicos y garantizar la estabilidad de la infraestructura y la continuidad de la conectividad, especialmente en las regiones más apartadas del país.

Relacionados

Contraloría General

Internet

Conectividad

Publicidad

Publicidad

Publicidad