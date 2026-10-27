Demanda de energía en Colombia creció 6,16% en septiembre por las altas temperaturas: XM

La demanda de energía eléctrica en Colombia aumentó 6,16% en septiembre de 2026 frente al mismo mes del año pasado, impulsada principalmente por el mayor consumo de los hogares y pequeños comercios en medio de las altas temperaturas asociadas al fenómeno de El Niño. Según las cifras reportadas por XM, el operador del sistema eléctrico, la demanda nacional pasó de 7.095,18 GWh en septiembre de 2025 a 7.531,89 GWh en el mismo mes de este año. Además, el 18 de septiembre se registró un máximo histórico de consumo diario de 266,56 GWh.

Por tipo de consumidor, el mercado regulado, que incluye hogares y pequeños establecimientos comerciales, concentró el 70,66% de la demanda nacional, con 5.286,39 GWh, un crecimiento de 8,95% anual. En contraste, el mercado no regulado, que agrupa principalmente a la industria y los grandes consumidores, registró una caída de 0,58%, hasta los 2.194,9 GWh. En el acumulado entre enero y septiembre, el crecimiento fue de 6,12% frente al mismo periodo de 2025.

Enchufe eléctrico. Foto: Enel.

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Este comportamiento coincidió con las anomalías positivas de temperatura registradas durante septiembre. En promedio, las temperaturas estuvieron cerca de un grado centígrado por encima de los valores habituales en amplias zonas del país, mientras que en sectores del Caribe y el Pacífico se reportaron anomalías superiores a los dos grados. Estas condiciones aumentaron las necesidades de refrigeración y climatización, especialmente en los hogares.

Por actividades económicas, las industrias manufactureras concentraron el mayor consumo dentro del mercado no regulado, con 899,05 GWh, equivalentes al 40,96% de ese segmento. Sin embargo, la demanda de esta actividad creció 2,86% frente a septiembre de 2025. Por su parte, la explotación de minas y canteras registró una reducción de 8,14%, con un consumo de 634,89 GWh. La construcción se destacó por el aumento de su demanda eléctrica, con un crecimiento de 12,79%. También subió el consumo de transporte y almacenamiento, con 7,29%, y el de agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca, con 5,55%.



En el comportamiento regional, Guaviare registró el mayor crecimiento porcentual, con 14,43%. Le siguieron Tolima, Huila y Caquetá, con 10,66%, mientras que Valle creció 8,41% y la región Caribe, 8,24%. Aunque el Caribe tuvo uno de los mayores incrementos, también fue la región con el consumo total más alto, al alcanzar 2.212,7 GWh. Le siguieron Centro, con 1.722,4 GWh, y Antioquia, con 1.032,78 GWh. En contraste, la región Centro presentó el menor aumento de la demanda, con 2,63%.

El incremento del consumo eléctrico se suma a los efectos que las altas temperaturas pueden tener sobre los costos de los hogares y las empresas, en un contexto en el que el comportamiento climático y la disponibilidad de energía serán factores relevantes para el sistema eléctrico colombiano.