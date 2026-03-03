En vivo
Blu Radio  / Nación  / Contraloría: hubo 2 billones en contratación directa tras entrada en vigor de Ley de Garantías

Contraloría: hubo 2 billones en contratación directa tras entrada en vigor de Ley de Garantías

Fueron 6.292 contratos en sectores que legalmente no debían. Hubo 368 contratos asociados a eventos y logística en época de restricción electoral.

Foto: montaje Blu Radio
Por: Miguel Cardoza Cadenas
|
Actualizado: 3 de mar, 2026

