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Contraloría les pone la lupa a contratos de la Aerocivil de los últimos 16 meses tras incidentes

El requerimiento también incluye las actas de las reacciones de contratación donde estuvo el exjefe jurídico Farid Stemberg Parra y su carta de renuncia.

Aeropuerto Internacional El Dorado
Aeropuerto Internacional El Dorado
Foto: suministrada
Por: Mariana Neira
|
Actualizado: 21 de abr, 2026

Luego de la petición del Ministerio de Transporte, la Contraloría General de La República le pidió a la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil información detallada sobre los procesos contractuales que adelanta la entidad.

Dentro del oficio emitido por el organismo de control, le solicitan a la unidad información detallada sobre todos los contratos que actualmente adelanta la Aerocivil, así como aquellos procesos adjudicados por la entidad durante 2025, lo corrido del 2026 y los que están próximos a iniciar.

Entre los datos exigidos por la Contraloría se encuentran el objeto de los contratos, valores estimados, modalidades de contratación, metodología de evaluación y estado actual de cada uno de los procesos.

Asimismo, incluyó la solicitud de documentos relacionados con el exjefe del área jurídica Farid Stemberg Parra Cano, quien presentó su renuncia mediante la Resolución 01222 del 13 de abril de 2026. La Contraloría pidió las actas de los comités de contratación en los que participó el exfuncionario, así como los correos electrónicos e informes en los que haya intervenido en relación con procesos contractuales.

BLU Radio // Contraloría // Foto: Contraloría General de la Nación
BLU Radio // Contraloría //
Foto: Contraloría General de la Nación

La Aerocivil también deberá entregar certificaciones sobre el uso de pliegos tipo de Colombia Compra Eficiente y los reportes de seguimiento elaborados por la Oficina de Control Interno de la Aerocivil.

El oficio advierte que el cumplimiento de este requerimiento “es una obligación legal” y señaló que la entidad tiene un plazo máximo de siete días hábiles para remitir esta información.

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Según la Contraloría, dicha información permitirá determinar si procede con la apertura de una actuación de vigilancia o control fiscal contra la Aerocivil.

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