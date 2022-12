Copa Libertadores: Santa Fe va por el triunfo ante Colo Colo en Chile

Colo Colo buscará el miércoles en Santiago una victoria sobre Santa Fe que le permita convertirse en el primer equipo del Grupo 1 en avanzar a los octavos de la final de la Copa Libertadores 2015.



Colo Colo es primero del grupo con nueve unidades y con una victoria aseguraría su paso a la siguiente fase, mientras que Santa Fe (devil), debe ganar para alcanzar al cuadro chileno y mantener las opciones de avanzar.



El brasileño Atlético Mineiro (devil) y el mexicano Atlas (3) completan este peleado grupo.



El cuadro de Santiago ha tenido una buena primera fase, con tres juegos ganados y uno perdido, justamente en el partido de ida ante los 'cafeteros' cuando cayó 3-1, y en el que peor juego mostraron los dirigidos por el joven técnico chileno, Héctor Tapia.



"Tenemos un equipo base para jugar a nivel nacional e internacional. Nosotros consideramos que el Santa Fe es un extraordinario equipo, nos hizo ver mal en el primer partido, y tomaremos nuestros recaudos", dijo el técnico colocolino, este martes. Vea también: Santa Fe cayó 2-0 ante Mineiro y complica sus aspiraciones de clasificar



Jugadores de gran veteranía han permitido al plantel 'albo' estar en las puertas de la clasificación, con Esteban Paredes, Jaime Valdés y Emiliano Vecchio como los principales referentes de Colo Colo, el único chileno que ha ganado la Libertadores (1991).



"Podemos estar dentro de los cuatro mejores porque tenemos los jugadores para hacerlo. Estamos compitiendo, no participando", declaró, por su parte, el volante argentino Emiliano Vecchio.



Pero el equipo ha mostrado irregularidad en el torneo chileno, donde, a pesar de ser segundo, ha resignado puntos que lo tendrían puntero.



Por su parte, el cuadro colombiano decidió realizar una 'expedición' a Brasil y Chile. Luego de caer 2-0 ante el Mineiro la semana pasada, un grupo del plantel siguió viaje a Santiago a donde llegaron el sábado. Vea también: Santa Fe pierde su invicto en la Copa Libertadores 2015



El resto del plantel, dirigido por el argentino Gustavo Costas, volvió a Colombia para jugar el torneo local, en el que cayó 3-1 con el Junior y se mantiene tercero del grupo.



El equipo de 'Los Cardenales' confía en obtener un buen resultado en Chile, tras la experiencia de haber enfrentado a Colo Colo, cuya defensa calificaron de "lenta".



"Los he visto más sólidos, pero dan muchas ventajas en la parte de atrás. Sus centrales son aplicados, pero lentos", dijo el delantero Wilson Morelo, quien le marcó los tres goles a los chilenos en la ida.



El partido se jugará en el estadio Monumental de Santiago desde las 22H00 (01H00 GMT), con el arbitraje del uruguayo Darío Ubriaco, asistido en las bandas por sus compatriotas Nicolás Tarán y Gabriel Popovits.



Probables alineaciones:



Colo Colo: Justo Villar - Cristian Vilches, Julio Barroso, José Cáceres, Gonzalo Fierro - Claudio Baeza, Emiliano Vecchio, Jaime Valdés, Jean Beausejour - Esteban Paredes y Luis Pedro Figueroa. DT: Héctor Tapia.



Santa Fe: Leandro Castellanos - Yulián Anchico, Yerry Mina, Francisco Meza, Ricardo Villarraga - Juan Daniel Roa, Daniel Torres, Luis Carlos Arias, Omar Pérez - Wilson Morelo y Darío Rodríguez. DT: Gustavo Costas.



AFP.