Coronel Daniel Gutiérrez fue ratificado como director del INPEC

El presidente Abelardo De La Espriella confirmó otros nombramientos en diferentes entidades del Gobierno.

Uno que llamó la atención fue el del coronel Daniel Gutiérrez, quien fue ratificado en el cargo de director del INPEC. Recordemos que en esa entidad se desató una polémica hace algunos meses por la fiesta que hicieron en la cárcel de Itagüi algunos de los jefes de las bandas delincuenciales de Medellín. Gutiérrez fue director del INPEC durante los últimos cuatro años.

El pereirano Julián Buitrago fue nombrado como director del Departamento Nacional de Planeación, cargo para el que en un principio estaba sonando Carlos Sepúlveda, sin embargo, este nombramiento terminó por caerse.

También se conoció el decreto que nombra a Leonardo Huerta como director de la Función Pública, Huerta fue fórmula vicepresidencial de Claudia López en las últimas elecciones y anteriormente fue defensor del pueblo para la salud.



Germán Calderón, quien fue el abogado de campaña de Abelardo De La Espriella, ahora será el director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

Por su parte Andrés Herkrath fue nombrado como director del IDEAM. Herkrath hizo parte del equipo de empalme de Abelardo De La Espriella en esa entidad, es ingeniero ambiental y ha sido profesor universitario.

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Todos estos nombramientos están oficializados con la firma de sus respectivos decretos por parte del presidente De La Espriella.