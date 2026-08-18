Presidente De La Espriella ya tiene lista su sede presidencial en Barranquilla

Ya está lista la sede del presidente Abelardo De La Espriella en Barranquilla. Es importante recordar que el mandatario ha dicho que no estará solo en Bogotá, sino que despachará desde la capital del Atlántico, Cali y Medellín. Es por eso que en el Batallón Paraíso, en Barranquilla, se vienen adelantando adecuaciones desde hace algunas semanas y el lugar ya quedó disponible para el mandatario.

En la fachada se ven unas grandes columnas blancas, en la parte de arriba se ve el escudo nacional y se lee "Presidencia de la República". Un poco más abajo dice "Libertad y Orden".

El presidente De La Espriella ya utilizó su nueva sede pues allí llegó este domingo para realizar su primera alocución presidencial. Desde ese lugar se refirió a las medidas implementadas por el Gobierno para atender a los afectados por el terremoto.

Para la adecuación de esta sede el presidente De La Espriella recibió donaciones de algunos empresarios e incluso el mismo mandatario dispuso de algunos recursos para arreglos.



Esta sede presidencial tiene áreas de seguridad y cuenta con salones para reuniones y oficinas. Se espera que en algunas ocasiones algunos de los ministros se trasladen a esa ciudad a reunirse con el presidente, pero también De La Espriella realizaría otras reuniones con mandatarios regionales, entre otros, en esa sede presidencial.