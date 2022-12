Corte Constitucional falló en conciencia sobre fast track: senador Iván Duque

El senador por el Centro Democrático, Iván Duque, se refirió en Mañanas BLU a la petición del Gobierno de anular fallo de la Corte Constitucional sobre el fast track para implementar acuerdos de paz con las Farc.



“Me asombran los argumentos que están allí porque tratar de decir que no había suficiente conocimiento de un acto legislativo tan importante, que se venía discutiendo desde hace más de ocho meses, no es un argumento válido para que un magistrado recién posicionado sepa cuál es el contenido del Acto Legislativo”, dijo.



Aseguró que le llama la atención que “el Gobierno esté tratando de generar un manto de duda con respecto a un magistrado que él mismo ternó”.



En ese sentido, sostuvo que “los argumentos son flojos y parece una orquesta fraguada por parte del Gobierno para desconocer un fallo del cual ya se están empezando a ver las consecuencias”.



Asimismo, Duque se cuestionó: “¿Qué hubiera pasado si el magistrado Bernal hubiera fallado a favor del Gobierno, estarían hablando de un impedimento? (…) Aquí votaron cinco magistrados, eso hay que tenerlo en cuenta”.



Lamentó, además, que el Gobierno “esté haciéndole conejo a un fallo de la Corte, que fue proferido y que Colombia conoce y ha sembrado tranquilidad en el pueblo colombiano porque respeta la separación de poderes”.



El legislador explicó que presentaron la demanda en agosto de 2016 con el respaldo de más de un millón de firmas y, tras escuchar argumentos de la Procuraduría, del Gobierno, de grupos de juristas y de grupos de profesores, “la Corte Constitucional falló en conciencia”.



Finalmente, puntualizó que lo que le está doliendo al Gobierno es que “hoy se pueden presentar proposiciones sin el aval”.



“El Gobierno ya no quiere abrir la compuerta deliberatoria y ahora la quiere cerrar induciendo a la agencia jurídica del Estado y a otras agencias a que salgan a sembrar mantos de duda con respecto a un magistrado ternado por él mismo”, aseguró.