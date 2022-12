Corte Constitucional tumbó impuesto a la gasolina

La Corte Constitucional decidió tumbar el impuesto a la gasolina incluido en la reforma tributaria de 2014, fallando a favor de una demanda instaurada por el senador Luis Fernando Velasco en abril de 2015.



La decisión de la corte argumenta que el artículo no fue debatido como lo ordena la ley ya que fue incluido a última hora en dicha reforma. (Lea aquí: Necesitamos reglas estables; Gobierno cambió 4 veces fórmula de gas: ACP ).



De esta manera el Fondo de Estabilización de Precios del Combustible queda sin fuente de recursos. (Lea además: Fallo que tumba impuesto a la gasolina no afecta Presupuesto Nacional: Velasco )



Al respecto, el ministro de Minas, Tomás González, señaló que aún no conoce en detalle la sentencia por lo que el Gobierno deberá estudiar a fondo la decisión para poder determinar si el precio de la gasolina baja y de cuánto sería esa reducción.



González indicó que lo que se pretendía con los artículos 69 y 70 era lograr alimentar el Fondo cuando el precio del galón de gasolina interno estuviera por encima del precio internacional.



El ministro no descartó que luego de analizar la decisión de la Corte, el precio pueda presentar una reducción significativa, sumada a la que mensualmente se hace en cumplimiento de la aplicación de la fórmula para la determinación de los precios de combustible. (Vea además: Gas baja para industria, pero no para usuarios ).