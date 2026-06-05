Corte Suprema ratificó embargo de apartamento de Armando Benedetti en Bogotá

La Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, confirmó la decisión que negó una tutela presentada por el exsenador y actual funcionario Armando Benedetti, con la que buscaba tumbar varias medidas cautelares impuestas dentro de un proceso de extinción de dominio que adelanta la Fiscalía sobre bienes vinculados a su patrimonio.

Señaló el alto tribunal que no hubo vulneración de derechos fundamentales ni irregularidades en la decisión de la Sala de Extinción de Dominio del Tribunal Superior de Bogotá, que en enero de 2026 había avalado parcialmente las medidas decretadas por la Fiscalía.

Fue en octubre de 2021, cuando la Fiscalía Especializada de Extinción de Dominio ordenó la suspensión del poder dispositivo, embargo y de varios bienes de Armando Benedetti, entre ellos un inmueble ubicado en el exclusivo sector de Rosales, norte de Bogotá.

El jefe de la cartera política presentó una tutela con el argumento de que la decisión carecía de motivación suficiente y que ese apartamento corresponde a su núcleo familiar y que en él habitan menores de edad. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia respaldó al Tribunal y señaló que las medidas cautelares en los procesos de extinción de dominio tienen como finalidad evitar que los bienes sean transferidos, ocultados, deteriorados o utilizados para frustrar una eventual sentencia.



“Se evidencia que la intención de la parte demandante es imponer su personal apreciación e interpretación del ordenamiento jurídico frente al criterio del juez de conocimiento”, dijo la Corte frente a la tutela de Benedetti.