Creemos que hay relación entre recientes explosiones en Bogotá: gral. Guatibonza

El comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, general Humberto Guatibonza, aseguró que la explosión en un establecimiento comercial en Kennedy en la noche del miércoles y los artefactos instalados en Teusaquillo cerca de la sede de Opción Ciudadana, podrían tener relación.



“Creemos que sí hay relación y estamos armando una investigación bastante seria sobre eso pero estamos viendo la forma de saber quién es el responsable de los atentados (…) En la de ayer y antenoche son muy similares la forma del explosivo, los componentes y la forma como fueron dejados los paquetes”, agregó.



El comandante de la Policía de Bogotá aseguró que ya tienen en su poder varios videos y testimonios que los estarían acercando al responsable del hecho.



“No me atrevo a decir quién puede ser pero sí tenemos varios indicios de quién puede ser”, añadió.



El general Guatibonza enfatizó en que tienen varios videos de personas que ponen los explosivos, por lo que, incluso, están “analizando similitudes con otras bombas que se han puesto en Colombia y aquí en Bogotá”.



Sobre el incendio de un bus del SITP hace varios días y uno de servicio público en la noche del miércoles, dijo que al parecer no es casualidad.



“Nos preocupa muchísimo que en Bogotá ha habido varios vehículos incendiados, no nos parece normal que tantos vehículos se incendien en Bogotá”, comentó el general Guatibonza.



Así las cosas, dejó abierta la posibilidad de que se trate de un cobro de seguros.