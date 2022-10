Crisis económica, ¿un problema financiero generalizado?

Para el experto en mercados internacionales, Jarek Duque, el mundo está a punto de experimentar una crisis económica “sobre todo los países desarrollados, pues ya lo han dado todo en términos de crecimiento”.

Publicidad

En ese sentido, Duque agregó que “este 2016 comienza con unas caídas muy fuertes” (Lea también: Unión Europea busca negociar medidas contra bebidas alcohólicas en Colombia ).

Sin embargo, para el analista de la firma Fénix Valor, Orlando Santiago, no se debe generalizar puesto que no se ha trata de una crisis particular de las materias primas.

Publicidad

“Hablar de crisis económica mundial no es apropiado. Para dar un ejemplo, Europa no es productor de petróleo y de hecho la caída de los precios del combustible fósil le favorece a esa región”, expuso (Lea también: Acción de Pacific se ubica por debajo de $1.400 por primera vez en la historia ).

Publicidad

Para los expertos, las naciones dependientes de exportaciones de petróleo serán las más perjudicadas.