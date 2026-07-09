Crisis en Colpensiones: fallas técnicas ponen en riesgo traslados pensionales a días del plazo final

A solo cuatro días de que venza el plazo para que miles de colombianos realicen sus traslados de régimen pensional, la plataforma de Colpensiones presenta graves fallas de estabilidad. Andrés Velasco, presidente de Asofondos, manifestó una “preocupación enorme” debido a que los ciudadanos que están a menos de diez años de pensionarse podrían quedar fuera del proceso por problemas técnicos.

Según Velasco, Colpensiones está realizando una migración de su centro de datos que ha generado indisponibilidad desde el primero de julio.

“Desde principios de julio estamos identificando que al parecer ese proceso pues ha presentado problemas y Colpensiones ha estado indisponible en muchos periodos”, señaló el directivo, enfatizando que el sistema se encuentra inestable en momentos críticos para los usuarios.

El cuello de botella de la doble asesoría

El proceso para trasladarse requiere de una "doble asesoría" obligatoria para garantizar que el ciudadano esté bien informado. Velasco reportó que, de las 280,000 solicitudes de doble asesoría, cerca de 160,000 han logrado completar el traslado aprobado.

Sin embargo, el problema radica en quienes intentan iniciar el trámite ahora y se encuentran con un sistema caído que impide incluso verificar la afiliación.

El presidente de Asofondos describió las dificultades que enfrentan los asesores de las AFP privadas al intentar conectar con la administradora pública: “Cuando se está consultando la historia laboral, por ejemplo, hoy la historia laboral está inestable. El sistema se cae, se vuelve disponible, queda dando circulitos... y eso obviamente genera impaciencia y preocupación”.

Andrés Velasco Foto: Comité Autónomo de la Regla Fiscal

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Planes de contingencia manuales en la era digital

Ante la imposibilidad de procesar las solicitudes digitalmente, Colpensiones ha propuesto recurrir a métodos físicos. Velasco criticó que se pretenda retroceder en la modernización del sistema: “Colpensiones dijo: 'vamos a empezar a hacer cosas manuales, o sea, hojas de papel y hacer autorizaciones'. Es un plan de contingencia que funciona, pero no es el deseable en un sistema como el colombiano que lleva funcionando más de 30 años de forma electrónica, telefónica o digital”.

El líder gremial recordó que los sistemas del sector financiero son "hiperregulados e hipervigilados" y deberían ser robustos ante estas contingencias.

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Escuche aquí la entrevista: