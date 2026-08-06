¿Cuál es el legado de Gustavo Petro como presidente? Debate en Mañanas Blu

Con el cierre del Gobierno de Gustavo Petro y el inicio de la administración del presidente electo Abelardo De La Espriella, Mañanas Blu abrió un amplio debate sobre cuál será el legado que deja el primer mandatario de izquierda elegido democráticamente en Colombia.

Durante la conversación, los panelistas analizaron los principales aciertos, errores y consecuencias políticas de la administración Petro, en un intercambio de opiniones que mostró visiones muy distintas sobre los cuatro años de gobierno.

¿Qué aspectos positivos destacaron del Gobierno Petro?

Uno de los primeros en intervenir fue Felipe Zuleta, quien, aunque reconoció que le costaba encontrar aspectos positivos del Gobierno, señaló que algunas variables económicas mostraron resultados favorables.

"Yo diría que algunas de las cifras económicas. La inflación ya parece que para el mes de julio va a estar en seis punto y pico", afirmó Felipe Zuleta. Por su parte, Ricardo Ospina destacó que uno de los cambios más relevantes fue la llegada al poder de sectores históricamente excluidos de los altos cargos del Estado.



"Le dio representación a una cantidad de sectores sociales y étnicos que nunca habían tenido la posibilidad de llegar a la parte directiva del Ejecutivo", sostuvo Ricardo Ospina. En esa misma línea mencionó como ejemplos la llegada de Francia Márquez a la Vicepresidencia y el nombramiento de Leonor Zalabata como embajadora ante las Naciones Unidas, además de resaltar la gestión de la entonces ministra de Agricultura, Marta Carvajalino.

Gustavo Petro Presidencia de la República

Sofía Araújo habló de las "lecciones aprendidas"

La panelistaAraújo aseguró que el principal legado del Gobierno Petro no está en sus ejecutorias, sino en las enseñanzas que deja para el país: "Nos deja un montón de lecciones aprendidas. Nos dimos cuenta de la importancia de tener un buen gerente y un buen ejecutor", señaló. Según explicó, el Gobierno puso a prueba instituciones como el sistema de salud, la seguridad jurídica y la capacidad técnica del Estado, lo que, en su opinión, obliga a fortalecerlas hacia el futuro.

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Andrés Mejía resaltó el fortalecimiento institucional

Para Andrés Mejía, más allá de la gestión del Ejecutivo, la experiencia de estos cuatro años permitió que los colombianos conocieran mejor el funcionamiento de las instituciones.

"Toda sociedad necesita de vez en cuando que la sacudan (...) hoy mucha más gente conoce la Constitución, las instituciones y los pesos y contrapesos del poder", afirmó. El analista sostuvo que ese fortalecimiento institucional podría convertirse en uno de los efectos positivos más importantes que deja el paso de Petro por la Casa de Nariño.

Paola Ochoa defendió la mayor diversidad en el Gobierno

Durante el debate, Paola Ochoa consideró que uno de los aportes más visibles del Gobierno Petro fue ampliar la representación de sectores sociales tradicionalmente ausentes en los ministerios y altos cargos.

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"Se le dio una mayor visibilidad a toda esa Colombia que veníamos acostumbrados a que no ocupaba un ministerio", expresó Paola Ochoa. Su intervención dio paso a un intercambio sobre la composición del gabinete del presidente electo y el papel de la diversidad dentro del Ejecutivo.

Aurelio Suárez fue uno de los más críticos

En contraste, Aurelio Suárez aseguró que el balance del Gobierno Petro es ampliamente negativo y sostuvo que el país retrocedió en varios frentes: "Colombia retrocedió con Gustavo Petro. Colombia reversó", afirmó Aurelio Suárez. El analista cuestionó el modelo económico del Gobierno, el aumento de la deuda y aseguró que el mandatario terminó debilitando la imagen de la izquierda colombiana.

"Gustavo Petro le hizo un enorme daño a la izquierda", concluyó durante la discusión.