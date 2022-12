¿Cuáles son las diferencias entre santismo, uribismo y alianza Polo-UP?

del Polo Democrático, debaten en Promesas y Propuestas de Blu Radio sobre las características de sus partidos y campañas de cara a las próximas presidenciales, que puedan ser definitivas para convencer a un electorado trenzado entre las mutuas acusaciones y la falta de debate público.

Paloma Valencia

El presidente Santos no ha querido hacer un debate ideológico y trajo a su campaña al rey de la campaña negra, JJ Rendón, como lo dijo Vargas Lleras, en el que queda el sentimiento de que las cosas no están bien, mucho menos con un fiscal General que nos llama neofascistas o nazis para estigmatizar a los que hacemos oposición.

El fiscal no cumple nada, ni los casos mediáticos ni los espantosos, ni siquiera el caso Colmenares. Santos tiene un fiscal que es de bolsillo y termina haciendo política en vez de garantizar justicia a las víctimas.

La razón por la que el uribismo no se le midió a la ley de víctimas fue el alto costo fiscal. Si en verdad se pagara todo lo que se propuso, no habría cómo pagarlo. Esto proceso no pasa por reparaciones económicas, pasan por reparaciones morales, la de la justicia.

Santos y Zuluaga son distantes y diferentes, no se pueden comparar.

Santos le puso el título de paz al proceso de extorsión de La Habana. Ellos quieren polarizar al país diciendo que Santos es el dueño de la paz, pero él está de espaldas al país y en cuatro años no visitó la provincia, pero ahora sí.

Santos se hizo elegir por ser el ministro más duro del contingente y terminó siendo blando. Y la pregunta que uno se hace es: ¿por qué no se salió si el gobierno de Uribe le parecía tan malo?

En lo económico, queremos usar el presupuesto para que la gente tenga la oportunidad de salir adelante.

Guillermo Rivera

No se puede desinformar. Cuando el expresidente Uribe estaba en trance de reelección tampoco asistió a los debates, y es un asunto que hay que repensar en segunda vuelta porque será decisivo para elegir a Santos entre el otro candidato. Entre el 15 y el 25 de junio se confrontaran las ideas para continuar la guerra o conseguir la paz.

Hoy hay un Gobierno empeñado en superar el problema político, y por otro lado, un candidato que le apuesta a hacerlo a través de una victoria militar. Zuluaga dice que le dará un plazo de 8 días a las Farc para negociar, esa es una manera diplomática para decir que hay que acabar con el camino allanado.

Se dice que Santos no recorrió el país, pese a que Uribe estaba en los consejos comunales había cero ejecución. En junio de 2009, el Senado estaba dispuesto a votar el proyecto de conciliación de la Ley de Reparación a las Víctimas y el entonces ministro de Hacienda Zuluaga pidió no votarlo porque costaba mucha plata, pero en cambio sí hubo Agro Ingreso Seguro. Esta campaña tendrá que recordarle al país lo que Uribe hizo.

Los colombianos que creen que el país va por mal camino porque están siendo mal informados sobre los acuerdos por los militantes del Centro Democrático, que dicen mentiras como la creación de un viceministerio de Seguridad Ciudadana y que los desmovilizados llegarán al Congreso.

Tengo dos razones para estar con Santos: La reparación de las víctimas y el acuerdo político para alcanzar la solución del conflicto de forma expedita.

Jorge Robledo

Como decía Alfonso López Michelsen sobre las elecciones en Colombia: son una carrera de caballos donde todos son del mismo dueño. La polarización está dada porque quieren mostrarle al país que Santos y Zuluaga son diferentes, pero son lo mismo, tienen coincidencias del 99.9 por ciento.

O al país lo siguen precipitando al abismo de los desastres o hay un cambio de fondo. Cuando veo a Santos y Zuluaga mostrándose diferentes me da risa, les hice más de 60 debates y en todos ellos Santos estaba identificado 100 % con Uribe. Por eso, exijo respeto a los colombianos, no es posible que Uribe hiciera a Santos presidente si era tan diferente. Nadie nombra presidente por diferencias.

Aquí solo hay una opción que puede ser diferente y es la del Polo con Clara López Obregón.

En las campañas de Santos y Zuluaga la diferencia es cómo desarmar a las Farc, un debate que tiene su importancia, pero ese tema nos lo quieren volver el único.

Uno mira las encuestas y la paz está de quinto, el primero es el empleo, la superación de la pobreza, la salud. El polo está de acuerdo con una negociación, pero no nos van a involucrar en el tema de la paz sin abordar los temas más importantes del país. Es obvio que no puede haber empleo donde el agro se destruye con TLC.