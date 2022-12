Cuatro años en la impunidad cumple asesinato de porrista de Millonarios

Cuatro años después del asesinato de la joven porrista de Millonarios Luisa Fernanda Ovalle, el crimen sigue en la impunidad. Por ahora, no hay capturas y tampoco indicios de quién o quiénes pudieron ser los responsables del asesinato.



Luisa Fernanda fue asesinada en noche del 30 de noviembre de 2013 a pocos metros de llegar a su casa tras recibir seis puñaladas cuando cruzaba el parque Rincón de los Ángeles, en el sector de Castilla de la localidad de Kennedy.



En medio de la tristeza, Bernardo Ovalle, padre de la víctima señaló que las autoridades no han hecho nada para encontrar a los autores.



Vea acá: Ayúdenme a encontrar al que mató a mi hija: madre de porrista de Millonarios



“Es lamentable que después de cuatro años de mi hija las autoridades no hayan tenido resultados concretos. El cambio de fiscales incluso nos dijeron que iba a venir el FBI, que investigación va y viene pero hasta el momento no hay resultados”, recalcó el padre indignado.



Por ahora, solo se conoce un corto video de una cámara de seguridad donde se puede ver al presunto agresor de espaldas. Según la Familia de la víctima el caso ha cambiado de fiscal en cuatro ocasiones y aún no hay resultados.