Cuatro capturados y daños en bienes públicos: balance de las protestas en el centro de Ibagué

La alcaldesa Johana Ximena Aranda Rivera confirmó a Blu Radio la captura de cuatro personas durante los hechos registrados en el centro de la capital tolimense. Las autoridades reportaron elementos cortopunzantes, machetes y daños en espacios públicos. También se investiga la posible vandalización del monumento a Manuel Murillo Toro.

La jornada de movilización social que se desarrolló este miércoles 14 de octubre en Ibagué terminó marcada por enfrentamientos entre manifestantes y la fuerza pública, el uso de gases lacrimógenos, la presencia de una tanqueta de la Policía y procedimientos que dejaron, según confirmó la alcaldesa Johana Ximena Aranda Rivera en diálogo con Blu Radio, cuatro personas capturadas.

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Los hechos se concentraron principalmente en inmediaciones del parque Manuel Murillo Toro, frente a la Gobernación del Tolima, después de que los participantes de la protesta recorrieran la carrera Quinta. La situación obligó a las autoridades a reforzar los mecanismos de vigilancia y activar los protocolos contemplados en las disposiciones nacionales para atender este tipo de acontecimientos.

Alcaldesa confirmó cuatro capturas y presencia de elementos peligrosos

En entrevista con Blu Radio, la mandataria local explicó que las autoridades venían realizando seguimiento a la jornada mediante el Puesto de Mando Unificado (PMU) y el sistema de videovigilancia. Según su versión, durante las verificaciones se identificaron elementos que podían representar riesgos para la seguridad y para la infraestructura pública.



La alcaldesa señaló que entre los objetos encontrados había armas cortopunzantes, machetes y radios. También indicó que, tras detectar situaciones que podrían constituir actos de vandalismo, se activaron los procedimientos correspondientes.

«Desde muy temprano estábamos pidiéndole a los ibaguereños que transcurriera esta jornada en total tranquilidad», manifestó Aranda Rivera, al explicar que las autoridades permanecieron atentas al desarrollo de las manifestaciones.

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La mandataria agregó que, de acuerdo con el balance entregado durante la entrevista, las situaciones de alteración del orden público se encontraban mitigadas y se esperaba que las condiciones de tranquilidad se mantuvieran en la ciudad.

Investigan posible vandalización del monumento a Manuel Murillo Toro

Uno de los hechos que llamó la atención de las autoridades fue la posible afectación de la estatua de Manuel Murillo Toro, ubicada en el parque que lleva su nombre, en el centro de Ibagué.

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Al ser consultada sobre esta situación, la alcaldesa confirmó que el Puesto de Mando Unificado revisó las imágenes captadas por las cámaras de seguridad para establecer lo ocurrido.

Según explicó, una vez se advirtió la posible vandalización, se activó el protocolo previsto en el decreto nacional al que hizo referencia durante la entrevista.

La mandataria también confirmó afectaciones en otros puntos de la ciudad. Entre los daños mencionó grafitis en el colegio San Simón y la vandalización de algunos elementos de la infraestructura pública del parque Murillo Toro.

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Estos hechos serán objeto de las verificaciones correspondientes para establecer las circunstancias en las que se produjeron y las posibles responsabilidades individuales.

Detonaciones y enfrentamientos elevaron la tensión en el centro

La tarde estuvo marcada por momentos de tensión, con la intervención de unidades policiales, el lanzamiento de gases lacrimógenos y la presencia de una tanqueta en el sector donde se desarrollaba la protesta.

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Durante la entrevista con Blu Radio, la alcaldesa fue consultada sobre las detonaciones que se escucharon en el centro de la ciudad y la posibilidad de que no hubieran sido provocadas por las autoridades.

Frente a este asunto, Aranda Rivera indicó que, de acuerdo con las verificaciones realizadas por el Puesto de Mando Unificado, se habían identificado elementos que no consideraba permitidos dentro de este tipo de actividades, entre ellos objetos cortopunzantes y radios.

Sin embargo, en la entrevista no se precisó la naturaleza de los elementos que habrían producido las detonaciones, su cantidad ni las circunstancias exactas en las que se utilizaron. Por esta razón, será necesario conocer información oficial adicional para establecer qué ocurrió y determinar si hubo personas responsables de estos hechos.

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La alcaldesa insistió en que el propósito de las autoridades era evitar que las manifestaciones derivaran en situaciones que pusieran en riesgo a los ciudadanos o provocaran daños a los bienes públicos.

¿Qué pasará con las cuatro personas capturadas?

Sobre la situación jurídica de las cuatro personas capturadas, la mandataria manifestó que los equipos correspondientes estaban revisando los acontecimientos para determinar las actuaciones procedentes.

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«En este momento está nuestro equipo haciendo los análisis respectivos y, por supuesto, revisando y evaluando toda la situación que se ha presentado», señaló durante el diálogo con Blu Radio.

La alcaldesa también hizo referencia a la aplicación de las disposiciones relacionadas con los actos de vandalismo. No obstante, al cierre de esta información no se contaba con detalles suficientes para establecer la identidad de los capturados, los cargos que eventualmente podrían enfrentar, si fueron puestos a disposición de la Fiscalía o cuál era el estado de sus procedimientos judiciales.

En medio de la jornada, personas cercanas a los manifestantes expresaron preocupación por el paradero y las condiciones de quienes habrían sido trasladados por la Policía. Uno de los testimonios conocidos indicó que una mujer que presuntamente tomaba fotografías habría tenido un incidente con una motocicleta policial y que, posteriormente, varios uniformados la habrían sujetado del cuello y se la habrían llevado. La misma fuente afirmó que perdió la comunicación con ella después de que, presuntamente, le retiraran el teléfono celular.

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Estas versiones corresponden a testimonios pendientes de verificación independiente. Hasta el momento, no se dispone de información suficiente para confirmar la identidad de la mujer, las circunstancias del procedimiento ni si hace parte de las cuatro personas cuya captura confirmó la alcaldesa.

Por ello, se espera que las autoridades informen oficialmente dónde se encuentran las personas trasladadas, en qué condiciones están y cuál es su situación jurídica, garantizando el debido proceso y el respeto de sus derechos.

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El Puesto de Mando Unificado continúa en seguimiento

Aranda Rivera informó que el Puesto de Mando Unificado permanecía activo con la participación de diferentes instituciones, entre ellas la Policía, la Secretaría de Gobierno, la Defensoría del Pueblo, la Personería y la Contraloría.

Según explicó, desde este espacio se verificaba la información relacionada con los acontecimientos y se coordinaban las medidas necesarias para atender cualquier situación que pudiera afectar la tranquilidad de los habitantes.

La alcaldesa sostuvo que no se permitirían hechos de vandalismo ni situaciones que pusieran en peligro a la población o la infraestructura de los territorios. Sus declaraciones se produjeron en medio de una jornada nacional de movilización en la que participaron sectores sindicales, docentes, estudiantes y otras organizaciones sociales.

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Entre las motivaciones de la protesta se encontraban las preocupaciones por los recortes presupuestales, la defensa de la educación pública, las condiciones laborales del magisterio y las garantías para el ejercicio de la movilización social.

La situación deja varios asuntos pendientes de esclarecimiento: las circunstancias que originaron los enfrentamientos, la procedencia de las detonaciones, el alcance de los daños a los bienes públicos y la situación judicial de las cuatro personas capturadas.

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La información oficial sobre estos puntos será fundamental para establecer responsabilidades sin anticipar conclusiones y garantizar tanto el esclarecimiento de los posibles actos delictivos como los derechos de quienes participaron en la movilización.