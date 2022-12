Cuatro centrales obreras señalan que ajuste salarial no siguió debida forma

Las cuatro centrales obreras que no firmaron el acuerdo para el ajuste salarial ratifican que el protocolo para alcanzar los decretos que se expedirán no se dio en la debida forma y anuncian que adelantan procesos jurídicos.

Las centrales CTU, UTC, CNT y CSPC se mantienen en desacuerdo frente al ajuste salarial del 6.75% firmado entre el gobierno nacional y las centrales CTC, CUT y CGT.

Para las cuatro restantes el acuerdo debía ser negociado y no concertado, como sucedió en la madrugada del pasado martes. Así lo sostiene Fraydique Alexander Gaitán, presidente de la Central CTU, quien dice que “el Gobierno Nacional, a través del decreto 160 y la ratificación de la Ley 411 de 1997, está obligado a negociar”.

“No podía sacar el decreto de manera unilateral, tenía que hacerlo de manera bilateral negociada y no concertada. Pero para el protocolo de la negociación tiene que contar con todas las firmas del acto jurídico como tal que es lo que hemos denunciado nosotros que ese protocolo no se dio en la debida forma”, añadió.

Entre tanto, desde la CUT anuncian que este lunes pedirán garantías al Gobierno Nacional para las movilizaciones que adelanta la Federación Colombiana de Educadores (Fecode).

Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:

-El alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, despidió a dos funcionarios de carrera administrativa por corrupción y aseguró que hay 15 más en la lista.

-El Gobernador de Boyacá pidió al Gobierno Nacional, alcaldes, gobernadores, sindicatos y Congreso, instalar de manera inmediata una mesa para reformar el Sistema General de Participaciones.

-Una nueva jornada de protestas de la oposición se vive en Venezuela, donde hasta el momento todo transcurre con calma.