Cuba aloja terroristas: canciller defiende abstención de Colombia frente a embargo

Colombia alegó “actos hostiles” de Cuba para haberse abstenido de votar este jueves en la Asamblea General de la ONU en contra del embargo estadounidense a la isla.

El Gobierno de Iván Duque “lo hizo como una manifestación política de rechazo a los actos hostiles del régimen de Cuba hacia Colombia”, dijo el canciller Carlos Holmes Trujillo.

Desde Brasilia, en diálogo con Mañanas BLU, el canciller aseguró que el registro de abstención de Colombia en Naciones Unidas significa una manifestación política de rechazo a los actos hostiles del régimen de Cuba hacia el país.

“Esos actos hostiles se reflejan en varios hechos: mantener en su territorio a terroristas confesos, cuya entrega ha sido solicitada por las autoridades colombianas y mantener en su territorio a terroristas confesos que están siendo buscados por Interpol y que han sido condenados en Colombia”, aseguró.

Dijo, además, que la respuesta de Colombia obedece al apoyo permanente de Cuba “al régimen dictatorial y tiránico de Maduro, que es una amenaza a la seguridad nacional y regional”.

Trujillo justificó el cambio respecto a la posición de 2018, cuando el país rechazó el embargo, señalando que La Habana apoya "acciones de desestabilización" de parte de Venezuela y refugia a “terroristas” colombianos.

Preguntado sobre el por qué, teniendo los motivos suficientes, Colombia no votó en favor del embargo de Estados Unidos, el canciller aseguró que “era suficiente la abstención para efectos de dejar constancia en el escenario de Naciones Unidas del rechazo político a la hostilidad del régimen de Cuba hacia Colombia”.

El ministro de Exteriores, además, acusó a Cuba de participar en las recientes protestas en varios países latinoamericanos, una versión negada por la isla.

Las autoridades cubanas, sede de los diálogos desde mayo de 2018, “no entregan terroristas confesos que tienen en su territorio después de haber cometido gravísimos atentados en Colombia”, certificó Trujillo.

Por otro lado, el canciller restó importancia a las declaraciones del exnegociador de paz Humberto de la Calle, quien aseguró que con esta decisión Colombia queda aislado diplomáticamente.

Vea además: Colombia, por primera vez, se abstiene de votar sobre embargo de EE.UU. a Cuba

“Está totalmente equivocado el doctor Humberto de la Calle, como lo ha estado en tantas ocasiones, no solo en el pasado, sino en épocas recientes. No voy a entrar en un debate innecesario, pero debo decir que los motivos que llevaron al Gobierno Duque a hacer el registro de abstención son los mismos que se señalaron y no tiene nada que ver con la relación con otros países”, insistió.

Finalmente, Trujillo aseveró que la relación de Colombia con los demás países de la región y del mundo continúa avanzando con “toda fluidez”.

*Escuche la entrevista completa con el canciller colombiano:

