Cubanos varados en Eldorado piden desesperadamente asilo en Colombia

les conceda asilo político, denunciaron, además, que no han sido atendidos por ninguna entidad del Estado y que están pasando por una situación humanitaria compleja.

Publicidad

“Nuestras condiciones son precarias, no tenemos qué comer ni cómo dormir. Llevamos 15 días sin bañarnos”, dijo uno de los cubanos, quien afirmó que no les han permitido comunicación con la Acnur para que les ayude a gestionar su estatus político.

Ángel Barrios, uno de los ciudadanos cubanos que se encuentra en inmigración del aeropuerto Eldorado por falta de documentación, habló para Mañanas Blu sobre la situación que atraviesa hace más de 15 días en las instalaciones del establecimiento aeroportuario.

Publicidad

“Estamos desesperados, no tenemos acceso a nada. La gente de inmigración tiene nuestros pasaportes y documentos. Somos 6 cubanos, salimos de Ecuador acá porque no nos inadmitieron allá. Llegamos aquí para pedir asilo porque a Cuba no podemos volver, tememos por nuestra seguridad, por favor, ayúdenos”, declaró Barrios.

Publicidad

Al parecer, la aerolínea Avianca permitió a los ciudadanos cubanos abordar el viaje de Ecuador a Colombia sin la exigencia de la visa, según declaró el implicado.

“Nosotros no queremos hacer nada malo, en Cuba no tenemos casa y no tenemos nada, solo queremos comenzar una nueva vida aquí” agregó.

Publicidad

De momento, la Cancillería colombiana ha declarado que no puede dejar ingresar a los ciudadanos porque no tienen la visa para hacerlo.