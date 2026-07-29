D1 será corresponsal bancario del Grupo Aval: se podrá retirar plata en más de 2.800 tiendas

Las tiendas de descuento o "hard discount", como Ara y D1, no solo se han consolidado en el mercado colombiano por los bajos precios de sus productos y los artículos de uso diario que ofrecen, sino que también se han convertido en aliados estratégicos de los bancos del país al funcionar como corresponsales bancarios, acercando cada vez más los servicios financieros a los usuarios.

D1 será corresponsal del Banco de Bogotá y la red Aval

D1 es una de las cadenas de descuento con mayor presencia en Colombia gracias a sus precios y al número de establecimientos distribuidos en el país. Anteriormente, ya había establecido una alianza con BBVA para operar como corresponsal bancario de esa entidad.

Ahora, D1 se une al Banco de Bogotá y a la red de bancos del Grupo Aval, consolidando una alianza que abarca más de 2.800 tiendas en todo el país. De esta manera, desde finales de julio de 2026, los establecimientos de la cadena empezarán a operar como corresponsales bancarios del Banco de Bogotá y, gracias a la red Aval, también prestarán servicio a clientes del Banco de Occidente, Banco Popular y Banco AV Villas.



"Estamos cambiando las reglas del juego. Sabemos que el tiempo de los colombianos es valioso; por eso decidimos llevar el banco a la esquina de sus casas. Con la habilitación de estas más de 2.800 tiendas como corresponsales, les estamos entregando la solución para que puedan disponer de su efectivo de manera fácil y rápida", indicó Andrés Vásquez, vicepresidente de Banca Personas del Banco de Bogotá.

De acuerdo con lo informado por el Banco de Bogotá, la alianza permitirá que los usuarios realicen retiros en más de 2.800 tiendas distribuidas en todo el territorio nacional, ubicadas en 540 municipios de 28 departamentos.

Aplicación Banco de Bogotá Banco de Bogotá

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¿Cómo funcionará el servicio de corresponsales en tiendas D1?

El proceso para acceder a los servicios de corresponsal bancario en las tiendas D1 será sencillo y estará disponible para los clientes del Grupo Aval.



Cobertura: el servicio estará habilitado para los clientes de todos los bancos que conforman el Grupo Aval.

el servicio estará habilitado para los clientes de todos los bancos que conforman el Grupo Aval. Modalidad: en esta primera etapa, el servicio estará disponible únicamente para retiros con tarjeta física.

en esta primera etapa, el servicio estará disponible únicamente para retiros con tarjeta física. Montos permitidos: el monto mínimo por retiro será de $10.000 y el máximo de $600.000 por transacción, sujeto a la disponibilidad de efectivo en caja.

el monto mínimo por retiro será de $10.000 y el máximo de $600.000 por transacción, sujeto a la disponibilidad de efectivo en caja. Condición de retiro: todas las transacciones deberán realizarse en múltiplos de $10.000.

¿Qué beneficios traerá la alianza entre Grupo Aval y D1?

Uno de los problemas que más afecta a los ciudadanos es la falta de cajeros automáticos, especialmente en municipios y zonas con baja presencia de servicios financieros. Con esta alianza, el Grupo Aval busca ampliar el acceso a operaciones bancarias aprovechando la cobertura de una de las cadenas de descuento con mayor presencia en Colombia.

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Además, D1 fortalece su papel como aliado para los consumidores al ofrecer en un mismo lugar la posibilidad de hacer compras y realizar operaciones financieras. "Gracias a nuestra presencia en la mayoría del territorio colombiano, nuestros clientes podrán hacer sus compras y sus operaciones financieras en un mismo lugar, de forma fácil y segura", afirmó Andrés Valencia, vicepresidente financiero de D1.