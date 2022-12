De brillante ejecutivo a la miseria: la trágica historia de Adrián Hernández

En diálogo con BLU Radio, Adrián Hernández, un empresario mexicano que fuera el presidente de Comcel y quien ahora está intentando rehacer su vida tras terminar pidiendo dinero para comer y postrado por una terrible enfermedad, dijo en Mañanas BLU que hoy su vida es mucho más importante por los errores que cometió.



“Es más importante mi vida hoy por todos los errores que cometí y por todos los desaciertos que tuve en mi vida. Yo llegué a este país invitado por el grupo de Carlos Slim después de una carrera universitaria de esfuerzo y de trabajo en México. Como en todos los grupos de poder son difíciles de escalar”, manifestó.



Al contar su historia, el empresario, manifestó que no es fácil acomodarse en los vericuetos del poder y cuando alguien llega es difícil mantenerse: “Yo tenía un despacho pequeño de contador, llevaba la contabilidad de una ferretería y aplique a una vacante como gerente administrativo (de Telcel) y me contrataron”.



El empresario explicó que fue despedido de Comcel “porque perdió el control” de sí mismo y admitió que debió haber sido más estratégico para enfrentar los problemas.



“Debí haber continuado siendo tan diplomático como fui en los primeros 10 años de operación en el grupo. Debí haber aguantado los golpes un poquito más. La vanidad y la soberbia y lo que viene del dinero. Empecé a defenderme y eso cansa”, agregó al afirmar que nunca hubo un acto de corrupción en su contra.



Reveló, además, que en su contra levantaron un “montón de acusaciones falsas, como que había robado 47 millones de dólares”.



“Cuando usted lo acusan así uno busca un abogado para que lo defienda. Él revisó el tema, dijo esto está ganado. De México enviaron una persona hablé con él y salí con mi liquidación”, manifestó.



Hernández agregó que si bien le pagaban bien nunca tuvo mucho dinero, aunque reconoció que entre el 2010 y hoy se gastó 5 millones de dólares, con su familia.



Sobre su vida personal, el empresario explicó que las infidelidades no influyeron en su “desgracia” y que, aunque su familia depende económicamente de él, la situación en la que está es solo culpa de él.



Agregó que hoy como hoy solo recuerda a los amigos y a la gente que conoció durante sus años de gloria y que decidió quedarse en el país porque le gusta mucho Colombia.



“Colombia siempre me ha gustado. Viaje por toda Colombia, la conozco desde Ipiales hasta La Guajira. Hice muchos amigos viajando por el país y los ayudé a montar muchos de sus negocios”, comentó.



Finalmente, Hernández, que ya salió de su pensión en la calle 26, reveló que vive del dinero que le dejó la venta de unas acciones y que ahora está invirtiendo en unos negocios pequeños.