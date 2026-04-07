En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Ricardo Roa
Secuestro niña Bogotá
Misión Artemis II
Papá Pitufo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / De la Espriella denuncia “chuzadas” ante EE. UU. y Europa y pide investigar a Petro

De la Espriella denuncia “chuzadas” ante EE. UU. y Europa y pide investigar a Petro

El candidato presidencial acudió a instancias internacionales para denunciar interceptaciones ilegales y advertir sobre un clima de intimidación, que, según afirmó, se refleja en hechos como el asesinato del senador Miguel Uribe Turbay.

Publicidad

Publicidad

Publicidad