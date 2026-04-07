De la Espriella denuncia “chuzadas” ante EE. UU. y Europa y pide investigar a Petro

Abelardo de la Espriella, candidato presidencial, envió unas cartas al Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y a la Presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, en las que denuncia presuntas interceptaciones ilegales de sus comunicaciones y un supuesto perfilamiento político en su contra.

La decisión se da en medio de la controversia generada por un mensaje del presidente Gustavo Petro en su cuenta de X, en el que hizo referencia a informes de inteligencia sobre conversaciones en las que se menciona al candidato.

En la carta enviada al Secretario de Estado de Estados Unidos, De La Espriella advierte sobre lo que describe como un deterioro del clima democrático en el país. Allí señala que existe un “clima constante de intimidación política y violencia contra la oposición”, y vincula este escenario con el asesinato del senador Miguel Uribe Turbay, que, según plantea, evidenciaría los riesgos que enfrentan quienes participan en la contienda electoral.

María Corina fue mi inspiración para crear Defensores de La Patria: el 28 de julio de 2024, cuando el narco dictador Maduro se robó las elecciones en Venezuela, @MariaCorinaYA le probó al mundo el fraude gracias al sistema de defensa electoral que creó.



Ese día, previendo lo… pic.twitter.com/5Yol1qE8jB — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) April 7, 2026

En ese mismo documento, asegura que el presidente habría incurrido en una violación ilegal de sus comunicaciones, a partir de información que, según indica, provendría de la Dirección Nacional de Inteligencia. A su juicio, esto no se trataría de un hecho aislado, sino de un patrón que afecta las garantías electorales.



“En dicho mensaje aparece sin margen a duda alguna una confesión consistente en la violación ilegal de mis comunicaciones, lo que coloquialmente se conoce en nuestro país como 'chuzadas', según las propias manifestaciones del presidente Gustavo Petro, provenientes de la Dirección Nacional de Inteligencia -DNI- a través de "informes hechos desde inteligencia de conversaciones entre los hermanos Bautista y de la Espriella".

Además, advierte que estos hechos podrían representar riesgos para su seguridad y la de su familia, por lo que solicita a las autoridades estadounidenses “apoyo permanente en la vigilancia del proceso electoral” y en la protección de los candidatos de oposición.

De la Espriella denuncia “chuzadas” ante EE. UU. y Europa y pide investigar a Petro

De la Espriella denuncia “chuzadas” ante EE. UU. y Europa y pide investigar a Petro

Publicidad

“Ante estos hechos que suponen una amenaza directa para la estabilidad regional, la gobernanza democrática y la soberanía de Colombia, en atención a que se me han violado ilícitamente mis comunicaciones e instigado a una presunta amenaza o atentado contra mi vida y la de mi familia, como también, por adelantarse una campaña difamatoria en mi contra utilizándose periodistas/activistas políticos, propaganda negra, bodegas de sicarios digitales, montajes judiciales en los 8 meses de campaña, en medios de comunicación públicos y privados auspiciados por el gobierno de Gustavo Petro".

Por otra parte, en la comunicación remitida a la presidenta del Parlamento Europeo, De la Espriella solicita formalmente que se abra una investigación contra el presidente Petro. En la carta pide “activar una investigación” por presunta violación ilícita de comunicaciones y por lo que califica como una “instigación a una amenaza o atentado” en su contra.

“Solicito muy respetuosamente a ustedes, activar una investigación contra Gustavo Petro, presidente de Colombia, por violación ilícita de comunicaciones e instigación a una presunta amenaza o atentado contra mi vida y la de mi familia, como también, por adelantarse una campaña difamatoria en mi contra utilizándose periodistas / activistas políticos, propaganda negra, bodegas de sicarios digitales, montajes judiciales en los 8 meses de campaña, en medios de comunicación públicos y privados auspiciados por el gobierno de Gustavo Petro”, añadió.

Publicidad

En ese documento también denuncia la existencia de una campaña de desprestigio que, según afirma, se ha desarrollado durante los meses de campaña mediante el uso de periodistas y activistas políticos.

Adicionalmente, el candidato respalda su denuncia en una resolución del Parlamento Europeo sobre la situación de violencia en Colombia, en la que se advierte que el asesinato de líderes políticos hace parte de un contexto más amplio de intimidación, lo que, según argumenta, refuerza la necesidad de intervención internacional.

Asimismo, negó cualquier vínculo con los contratistas de la firma Thomas Gregg & Sons, mencionados en las declaraciones del presidente, y retó públicamente a Gustavo Petro a presentar pruebas que respalden sus afirmaciones.