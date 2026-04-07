“Reconstruir Colombia y Venezuela”: la propuesta de De la Espriella tras reunión con Machado

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella sostuvo un encuentro virtual con la líder opositora venezolana María Corina Machado, en el que hablaron sobre la posibilidad de una reconstrucción democrática conjunta entre Colombia y Venezuela.

“Durante el encuentro, en compañía de su fórmula vicepresidencial, planteó a Machado una visión conjunta de reconstrucción democrática en la región, proyectando un escenario político en el que ambos países puedan superar sus crisis institucionales”, señaló.

Según reveló el candidato, Machado fue una de las principales inspiraciones para la creación del movimiento “Defensores de la Patria”. Explicó que esta iniciativa surgió tras las elecciones en Venezuela del 28 de julio de 2024, cuando, según afirmó, la opositora logró demostrar ante el mundo un presunto fraude electoral mediante un sistema de defensa del voto ciudadano.

María Corina fue mi inspiración para crear Defensores de La Patria: el 28 de julio de 2024, cuando el narco dictador Maduro se robó las elecciones en Venezuela, @MariaCorinaYA le probó al mundo el fraude gracias al sistema de defensa electoral que creó.



Ese día, previendo lo… pic.twitter.com/5Yol1qE8jB — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) April 7, 2026

“El día en que el régimen de Maduro se robó las elecciones, María Corina le mostró al mundo cómo se defiende la democracia. Ahí entendí lo que venía para Colombia y decidí actuar”, añadió De la Espriella en su cuenta de X



Durante la reunión, en la que también participó su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo, De la Espriella le propuso a Machado trabajar en una visión compartida para enfrentar los retos institucionales que, según planteó, afectan a ambos países.

“El objetivo es reconstruir Colombia y Venezuela, dos naciones que hoy atraviesan desafíos similares”, afirmó. Además, indicó que su equipo busca tomar como referencia la experiencia venezolana en materia de organización electoral, con miras a fortalecer su estructura de cara a las elecciones de 2026.

María Corina Machado Foto: AFP

En medio de este contexto, el candidato reiteró sus cuestionamientos al Gobierno nacional y aseguró que no permitirá que en Colombia se presenten situaciones como las que, según él, han sido denunciadas en Venezuela.

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“No vamos a permitir que se roben las elecciones. Vamos a defender cada voto con organización, vigilancia y participación ciudadana”, sostuvo.