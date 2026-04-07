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“Reconstruir Colombia y Venezuela”: la propuesta de De la Espriella tras reunión con Machado

El aspirante presidencial Abelardo De la Espriella señaló que tomará como referencia la experiencia venezolana en organización electoral, luego de un encuentro virtual con María Corina Machado.

“Reconstruir Colombia y Venezuela”: la propuesta de De la Espriella tras reunión con Machado
“Reconstruir Colombia y Venezuela”: la propuesta de De la Espriella tras reunión con Machado
Foto: AFP / prensa De la Espriella
Por: Salima Feris Guerra
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Actualizado: 7 de abr, 2026

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