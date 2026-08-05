De La Espriella denuncia presunta corrupción en Gobierno Petro que ascenderían a $370.000 millones

El presidente electo Abelardo De La Espriella denunció ante la Fiscalía, Procuraduría y Contraloría presuntos casos de corrupción que se habrían dado en el Gobierno Petro en diferentes ministerios y entidades. Según la denuncia, estos casos ascenderían a los 370.000 millones de pesos.

“Entre los hallazgos se encuentra el contrato para la adquisición de 16 sistemas antidrones del Ministerio de Defensa y CODALTEC. El análisis técnico advierte posibles sobrecostos de hasta el 85 %, un presunto detrimento patrimonial superior a $20.700 millones y la entrega de equipos sin instalación completa, sin geolocalización operativa y con fallas críticas de inhibición reportadas por el Ejército Nacional”, se lee en la denuncia.

En el mismo sentido, el Gobierno entrante señaló que seguirá entregando a las autoridades la información que les llegue sobre presuntas irregularidades en el Gobierno Petro. Estos datos los obtuvieron durante el llamado Empalme Anticorrupción.

Último discurso del presidente Gustavo Petro ante el Congreso // Foto: Presidencia - Ovidio González

“También se solicitó investigar una contratación directa de la Unidad Nacional de Protección por $24.800 millones, adjudicada pese a una orden judicial de suspensión del proceso de selección que le dio origen. En el caso de CENIT, filial de Ecopetrol, se entregaron nuevos elementos sobre un contrato jurídico cercano a $23.000 millones, relacionados con presuntas presiones políticas, sugerencias de perfiles profesionales al contratista y la eliminación de mecanismos de control y seguimiento”, señaló el equipo de De la Espriella sobre las denuncias.