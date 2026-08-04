De La Espriella designó al gral. Alejandro Barrera para dirigir la Policía: será reintegrado

El presidente electo, Abelardo De La Espriella, anunció el reintegro del general Jesús Alejandro Barrera para asumir la Dirección General de la Policía Nacional. En el mismo anuncio desde Barranquilla confirmó que el general Norberto Mujica será el nuevo subdirector de la institución y reveló que esa dependencia tendrá una sede permanente en Barranquilla como parte de una estrategia de descentralización.

Durante su intervención, De La Espriella aseguró que la medida busca acercar las decisiones en materia de seguridad a las regiones.

“He decidido reintegrar al general Alejandro Barrera de la Policía para que sea nuestro próximo director general de la Policía Nacional. El general Norberto Mujica será el subdirector general de la Policía Nacional. Y hago un tercer anuncio, la Subdirección General de la Policía tendrá sede permanente en Barranquilla. No solamente estamos descentralizando el poder, también vamos a descentralizar el manejo de la seguridad”, afirmó el mandatario electo.

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, interviene en una rueda de prensa celebrada en Bogotá el 30 de julio de 2026. Su toma de posesión está prevista para el 7 de agosto. AFP

La designación de Barrera representa el regreso a la cúpula policial de uno de los oficiales con mayor experiencia en inteligencia e investigación criminal. Nacido el 6 de noviembre de 1970 en Orocué, Casanare, ingresó a la Escuela de Cadetes de Policía General Francisco de Paula Santander en 1988 y es Administrador Policial y Administrador de Empresas, con especialización en Seguridad y formación en alta gerencia, inteligencia, derechos humanos y liderazgo estratégico.



La mayor parte de su carrera estuvo ligada a las áreas de inteligencia de la institución. Prestó servicio en la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (DIJIN) y en la Dirección de Inteligencia Policial (DIPOL), donde durante cerca de diez años integró el SIU de la DIJIN, participando y liderando investigaciones contra estructuras del narcotráfico consideradas objetivos de alto valor.

Posteriormente ocupó cargos estratégicos como jefe de Operaciones de la DIPOL, subdirector de Inteligencia y oficial de enlace de la Policía Nacional ante Europol, con sede en Lyon, Francia, fortaleciendo la cooperación internacional en la lucha contra el crimen organizado.

En 2017 fue ascendido al grado de brigadier general y asumió la Dirección de Inteligencia Policial. Más adelante dirigió la Dirección de Carabineros (DICAR), desde donde coordinó operaciones contra grupos armados organizados, la minería ilegal y otras economías ilícitas en distintas regiones del país. En 2021 recibió el ascenso a mayor general.