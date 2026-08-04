En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Entrevista con Mindefensa
Volcán Puracé
Posesión Abelardo De La Espriella
Incendios forestales

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Política  / El presidente de Ecuador oficializó asistencia a la posesión de Abelardo De La Espriella

El presidente de Ecuador oficializó asistencia a la posesión de Abelardo De La Espriella

Daniel Noboa viajará a Cali para asistir a la posesión de Abelardo De La Espriella, acto que contará con la presencia de varios mandatarios, vicepresidentes y delegaciones internacionales.

Daniel Noboa
Daniel Noboa, presidente de Ecuador.
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 4 de ago, 2026

En un decreto ejecutivo con fecha del 3 de agosto, el presidente del vecino país, Daniel Noboa, declaró en comisión de servicios a la comitiva que lo acompañará durante su viaje a la posesión del presidente electo Abelardo De La Espriella en Cali.

El documento señala que la comitiva oficial estará integrada por los ministerios, secretarías y demás entidades del Estado que, en el ámbito de sus competencias y en atención a los objetivos de la agenda presidencial, contribuyan al desarrollo de las actividades previstas.

La Secretaría General de la Administración Pública, Planificación y Gabinete de la Presidencia notificará a las entidades que integren la comitiva oficial y la comitiva de apoyo para el viaje que Noboa ya había confirmado el pasado 27 de julio.

El decreto dispone poner en conocimiento de la Asamblea Nacional (Parlamento) el viaje, como establece la Constitución.

Al acto de posesión, en el que De La Espriella prestará juramento como presidente de la República, que se celebrará el próximo 7 de agosto en la Arena USC de la Universidad Santiago de Cali y no en el Salón Elíptico del Capitolio Nacional, no asistirá ningún miembro del partido del presidente saliente, Gustavo Petro, el Pacto Histórico.

Están confirmadas en cambio la asistencia del rey Felipe VI de España, de los presidentes de Argentina, Javier Milei; Paraguay, Santiago Peña; Costa Rica, Laura Fernández; Panamá, José Raúl Mulino; República Dominicana, Luis Abinader; Chile, José Antonio Kast, y Honduras, Nasry Asfura.

Igualmente estarán en Cali los vicepresidentes de El Salvador, Félix Ulloa, y de Guatemala, Karin Herrera, así como el primer ministro de Curazao, Gilmar Pisa, y los cancilleres de Brasil, Mauro Vieira, y de Israel, Gideon Sa'ar, entre otros.

Publicidad

Le puede interesar:

Panorámica de Cali, Valle del Cauca
Pacífico

Cali tendrá ley seca y otras medidas este 7 de agosto durante la posesión presidencial

Abelardo de la Espriella gesticula durante una rueda de prensa en Bogotá.
Nación

Así quedó conformado el gabinete de Abelardo De La Espriella: estos son sus 18 ministros

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Abelardo De La Espriella

Ecuador

Cali

Publicidad

Publicidad

Publicidad