De La Espriella habló con el presidente de Israel sobre restablecimiento de relaciones con Colombia

El presidente electo Abelardo De La Espriella sostuvo una conversación con Isaac Herzog, presidente del estado de Israel, en la llamada hablaron sobre el restablecimiento de relaciones entre Colombia e Israel.

“El presidente electo Abelardo De La Espriella sostuvo una llamada telefónica con el presidente del Estado de Israel, Isaac Herzog, quien lo felicitó personalmente por su elección como Presidente de la República de Colombia. Durante la conversación, ambos mandatarios abordaron la importancia de restablecer las relaciones diplomáticas entre Israel y Colombia, así como fortalecer los vínculos históricos de amistad, cooperación y entendimiento entre las dos naciones”, señalaron en un comunicado desde el equipo de prensa de De La Espriella.

Es importante recordar que el presidente Gustavo Petro decidió romper relaciones diplomáticas con Israel en mayo del 2024. El mandatario dijo en su momento que Israel estaba cometiendo un genocidio en Gaza y que Colombia no podía guardar silencio ni ser cómplice de estos hechos.

“El nuevo gobierno de la Patria Milagro empieza a recuperar el lugar de Colombia en el mundo, reconstruyendo relaciones con aliados estratégicos sobre la base del respeto, la confianza, la seguridad, la cooperación y la defensa de la libertad”, señala el comunicado del equipo de De La Espriella.

