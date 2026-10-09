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De La Espriella presenta decreto de modernización portuaria: estos son los puntos principales

El mandatario asegura que de esta manera el gobierno busca que el país sea más competitivo y haya mejores oportunidades para exportadores.

Presidente Abelardo De La Espriella
Presidente Abelardo De La Espriella.
Foto: Presidencia
Por: Mateo Piñeros
|
Actualizado: 9 de oct, 2026

El presidente Abelardo De La Espriella presentó desde Cartagena el decreto de modernización portuaria.

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El documento contempla varios puntos, uno de ellos es que cuando falten cinco o menos años para el vencimiento de una concesión y se proyecten nuevas inversiones el concesionario podrá someterla al estudio de la entidad competente y si llega a ser aprobada se le podrá reconocer el valor residual que no sería recuperado en los términos establecidos por la regulación. La idea este punto es que no se dejen de hacer las inversiones que beneficien a los puertos.

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El gobierno también contempla la ampliación de las inversiones que pueden formar parte de una concesión, si se considera que las obras son necesarias para mejorar los accesos marítimos y fluviales, como carreteras vinculadas al funcionamiento del puerto o conexiones ferroviarias, entre otras.

Además el presidente dijo que la idea del decreto es brindar seguridad jurídica a los privados, al advertir que se va a exigir el cumplimiento de los contratos pero que quienes inviertan también tengan garantías y reglas claras que no serán modificadas.

Los puertos tienen que convertirse en una verdadera ventaja para producir, exportar y hacer empresa desde Colombia”, dijo De La Espriella en Cartagena.

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Por otro lado el presidente aseguró que para garantizar la transparencia habrá un registro único de concesiones portuarias, una sola base de datos para puertos y muelles donde podrá hacerse un seguimiento a la solicitud de cada trámite, eso sí, respetando la reserva que se contempla en algunos procesos.

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“Nunca he creído en la virtud mágica de las normas, un decreto no mueve un contenedor, no construye una carretera y no hace llegar a un barco. Pero una buena norma si puede quitar obstáculos y dar confianza”, señaló el presidente.

El decreto también tiene un componente ambiental y energético, incorpora inversiones en electrificación de muelles, fuentes no convencionales de energía y energético economía circular, así como en la protección de la biodiversidad.

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Sobre la terminación de las concesiones el documento contempla que la terminación de un contrato no puede significar la interrupción de un servicio y que los concesionarios que hacen bien su trabajo obtendrán la renovación.

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