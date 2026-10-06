De pareja de ‘Gato Diomedes’ a cabecilla de las disidencias: así cayó alias ‘La Morocha’

Uno de los detalles que rodean la captura de alias ‘La Morocha’, en Caquetá, es su relación con antiguos integrantes de estructuras de las extintas Farc y de las actuales disidencias.

La mujer, capturada en la vereda Zabaleta, de Cartagena del Chairá, fue compañera sentimental de alias ‘Gato Diomedes’, quien fue cabecilla del antiguo Frente 62 Miller Perdomo y fue abatido en desarrollo de operaciones militares el 20 de mayo de 2020, en Florencia, Caquetá.

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Además, información de inteligencia señala que ‘La Morocha’ mantenía cercanía con alias ‘Urías Perdomo’, uno de los cabecillas y mano derecha de alias 'Calarcá' también abatido por las Fuerzas Militares durante la operación 'Amón’. A estos vínculos se suma que la capturada es hermana de alias ‘Cotiz’, señalado como cabecilla militar del Bloque Jorge Briceño Suárez, facción Calarcá.

‘La Morocha’ llevaba un año y dos meses como cabecilla seudopolítica de la estructura Rodrigo Cadete, posición que habría asumido tras la muerte en operaciones militares de alias ‘Cibriano’, quien dirigía esa organización.



La mujer, con ocho años de trayectoria criminal, figuraba por tercera vez en los carteles de los más buscados de Caquetá y Huila. Las autoridades la señalan de participación en reclutamiento de menores, extorsión, homicidio y secuestro, además de tener tres órdenes de captura vigentes.

Material incautado a alias ‘La Morocha’. Suministrada.

También es señalada de estar detrás del desplazamiento de seis personas, entre ellas cinco menores de edad, en Cartagena del Chairá, quienes eran pretendidos para ser incorporados a la estructura y posteriormente fueron rescatados por el Ejército. Uno de los elementos que motivó el seguimiento de las autoridades fue su participación en la preparación de un paro armado previsto para el 14 de octubre, con el propósito de intimidar a los habitantes de la región.

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La captura fue realizada por el Comando Contra el Narcotráfico y Amenazas Transnacionales (CONAT), en una operación conjunta y coordinada con la Fuerza Aérea y la Policía. Durante el procedimiento también fueron capturados dos hombres y se incautaron dos armas largas, un arma corta y cuatro celulares.