De qué murió Bianca Gambino, primera presentadora de noticiero local y referente del periodismo

El periodismo y la televisión colombiana están de luto tras confirmarse este domingo 10 de mayo la muerte de Bianca Gambino, reconocida periodista y presentadora que hizo parte de los primeros años de Citytv y que se convirtió en uno de los rostros más recordados de la televisión local en Bogotá. Su fallecimiento generó múltiples mensajes de despedida entre colegas, televidentes y figuras de los medios de comunicación.

La comunicadora ganó gran reconocimiento a finales de los años noventa, cuando participó en el nacimiento de Citytv, canal que revolucionó la manera de informar en la capital del país. Junto al periodista Guillermo Villamil, Gambino estuvo al frente de la primera emisión del noticiero desde el centro de Bogotá, un momento que quedó marcado en la historia de la televisión local colombiana.



¿De qué murió Bianca Gambino?

De acuerdo con la información conocida, Bianca Gambino falleció luego de enfrentar durante cerca de dos años un cáncer de colon. Aunque manejó su enfermedad de manera reservada, personas cercanas conocían la batalla médica que atravesaba desde hacía varios meses. Hasta el momento no se han entregado mayores detalles sobre la evolución de su estado de salud en los últimos días.

Con un estilo cercano y fresco frente a las cámaras, la periodista logró consolidar una carrera destacada dentro de los medios nacionales. Después de su paso por Citytv, también integró el equipo periodístico del noticiero CM&, donde continuó fortaleciendo su trayectoria en la televisión colombiana.

El reconocimiento a su trabajo llegó en el año 2000, cuando recibió el Premio Simón Bolívar como Mejor Presentadora, uno de los galardones más importantes del periodismo colombiano. Su desempeño profesional y su presencia en pantalla la llevaron a convertirse en una figura apreciada dentro del gremio y entre los televidentes.



Pese a mantenerse alejada de la vida pública en los últimos años, en 2024 reapareció durante una conmemoración especial de Citytv. Allí participó en una recreación de aquella primera transmisión del canal, despertando nostalgia entre quienes siguieron los inicios de la televisión local moderna en Bogotá.

Tras conocerse la noticia de su fallecimiento, periodistas, compañeros y seguidores compartieron mensajes de condolencia en redes sociales, destacando tanto su profesionalismo como su aporte al periodismo televisivo del país. A 27 años de aquella primera emisión de Citytv, Colombia despide a una de las presentadoras que ayudó a transformar la manera de contar las noticias en la capital.