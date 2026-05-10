En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Germán Vargas Lleras
Mateo Pérez
Clan del Golfo
Hantavirus
Giro de Italia en VIVO

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Muere joven durante partido de microfútbol en Barichara; era sobrino del exalcalde

Muere joven durante partido de microfútbol en Barichara; era sobrino del exalcalde

El joven, identificado como Néstor Vesga Chaco, sufrió una aparente parada cardíaca mientras disputaba un partido de microfútbol en Barichara. Aunque fue auxiliado y trasladado a un centro asistencial, los organismos de socorro confirmaron su fallecimiento.

Cuerpo de Bomberos Barichara
Foto referencia. Cuerpo de Bomberos Barichara
Por: Alix Salamanca
|
Actualizado: 10 de may, 2026

Un trágico hecho se registró en el municipio de Barichara, Santander, donde perdió la vida Néstor Vesga Chaco, sobrino del exalcalde Iván Alfonso López Vesga, luego de sufrir un aparente paro cardíaco mientras participaba en un partido de microfútbol.

Vea también:

  1. foto rescate hombre Barichara.jpg
    Rescate de hombre que cayó a precipicio en Barichara, Santander
    // Foto: Policía
    Santanderes

    Hombre cayó a un precipicio de 30 metros en Barichara: se salvó de milagro

De acuerdo con el reporte de los organismos de socorro, la emergencia ocurrió en medio del encuentro deportivo, cuando el hombre, de 37 años, se desplomó en la cancha, generando la reacción inmediata de las personas presentes.

El comandante del Cuerpo de Bomberos de Barichara, Marcos Angarita, confirmó la atención: "Se realizaron maniobras de reanimación en el sitio, para posteriormente trasladarlo al centro asistencial del municipio". Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, se confirmó su fallecimiento".

Ambulancia referencia
Ambulancia, referencia.
Foto: AFP.

El hecho ha generado consternación en Barichara, donde el fallecido era ampliamente reconocido y apreciado por la comunidad.

En redes sociales, familiares, amigos y conocidos han expresado su profundo dolor por la repentina partida. En múltiples mensajes lo recuerdan como una persona trabajadora, sencilla y comprometida con su familia y su oficio.

“Cómo quedamos los amigos, tanta vida que tenía por delante, que Dios ilumine a todo aquel que conoció a Néstor”, se lee en una de las publicaciones, donde también lo describen como “un buen muchacho de Barichara, trabajador y muy apreciado”.

En otros mensajes, allegados lo evocan como un hombre noble y cercano: “Me quedo con el muchacho que disfrutaba de la vida en las cosas más sencillas, con el trabajador, con el que quería superarse, con el buen hijo, el excelente amigo, el buen hermano y el buen papá”.

Publicidad

Las muestras de solidaridad continúan en redes sociales, donde la comunidad acompaña en el dolor a su familia en este momento de duelo.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Noticias de hoy

Blu Radio

Bomberos de Bucaramanga

Santander

Salud

Publicidad

Publicidad

Publicidad