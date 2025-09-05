Publicidad

Santanderes  / Hombre cayó a un precipicio de 30 metros en Barichara: se salvó de milagro

Hombre cayó a un precipicio de 30 metros en Barichara: se salvó de milagro

Las autoridades destacaron el trabajo conjunto y la rápida respuesta que permitió salvar la vida del afectado pese a la complejidad de la emergencia.

foto rescate hombre Barichara.jpg
Rescate de hombre que cayó a precipicio en Barichara, Santander
// Foto: Policía
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: septiembre 05, 2025 08:28 a. m.

Un hombre fue rescatado este jueves tras caer por un precipicio de aproximadamente 30 metros en la vereda Butaregua, jurisdicción de Barichara, Santander. La víctima sufrió múltiples fracturas y laceraciones.

En la operación participaron cuatro unidades del Cuerpo de Bomberos de Barichara, cuatro de Villanueva, además de miembros de la comunidad y la Policía Nacional. El rescate se prolongó durante varias horas debido a lo agreste del terreno y la dificultad para acceder al lugar.

Los socorristas lograron estabilizar al herido en el sitio y lo trasladaron en una camilla especial tipo capullo.

Posteriormente, fue conducido en ambulancia de Bomberos Barichara, acompañada por personal de enfermería, hasta el centro de salud de Villanueva, donde recibió atención médica.

Las autoridades destacaron el trabajo conjunto y la rápida respuesta que permitió salvar la vida del afectado pese a la complejidad de la emergencia.

