Hombre cayó a un precipicio de 30 metros en Barichara: se salvó de milagro

Un hombre fue rescatado este jueves tras caer por un precipicio de aproximadamente 30 metros en la vereda Butaregua, jurisdicción de Barichara, Santander. La víctima sufrió múltiples fracturas y laceraciones.

En la operación participaron cuatro unidades del Cuerpo de Bomberos de Barichara, cuatro de Villanueva, además de miembros de la comunidad y la Policía Nacional. El rescate se prolongó durante varias horas debido a lo agreste del terreno y la dificultad para acceder al lugar.

Los socorristas lograron estabilizar al herido en el sitio y lo trasladaron en una camilla especial tipo capullo.

👮‍♂️🚒 En #Villanueva, #Santander, la Policía Nacional junto a los bomberos realizaron el rescate de una persona que sufrió una caída.

Con acciones oportunas reafirmamos nuestro compromiso de estar #SegurosCercanosYPresentes para proteger la vida. #DiosYPatria pic.twitter.com/R6UfPiOVxf — Departamento de Policía Santander (@PoliciaStander) September 4, 2025

Posteriormente, fue conducido en ambulancia de Bomberos Barichara, acompañada por personal de enfermería, hasta el centro de salud de Villanueva, donde recibió atención médica.

Las autoridades destacaron el trabajo conjunto y la rápida respuesta que permitió salvar la vida del afectado pese a la complejidad de la emergencia.