“De Roux está equivocado”: Petro sobre denuncia de prórroga ilegal de contratos

alcalde Gustavo Petro aseguró que dentro de su administración no hay nuevos casos del ‘carrusel de la contratación’.

“De Roux está equivocado, precisamente una de sus colaboradoras de más largo tiempo es la directora del Dagred, que es la que tuvo la responsabilidad una propuesta que surgió de la administración de Samuel Moreno”, dijo el alcalde Petro.

A su turno, el concejal respondió en entrevista con El Espectador, y dijo que “entiendo que dijo que yo le mentía a la ciudad, pero ante eso no me dejo envenenar porque supongo que es una reacción en caliente. Mis denuncias son documentadas y no tienen que ver con chismes de ninguna clase”.

El miércoles el concejal del Movimiento Progresista, denunció en diálogo con Blu Radio, posibles actos de corrupción dentro de la Alcaldía de Bogotá al decir que “son tres megacontratos, son contratos viejos, contratos que no fueron celebrados por esta administración, pero en esta administración fueron prorrogados”.

En la entrevista con El Espectador, el concejal también dijo que “yo me he distanciado con todo este tema de contratación, lo digo sinceramente. Con el tema de la presencia y las andanzas de los padrinos políticos de Petro, porque hay muchos elementos para pensar que Petro no los puso en su sitio y no marcó una frontera con esas situaciones”.