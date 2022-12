Debate: ¿Hay que ponerle plazos al proceso de paz?

Los panelistas de Mañanas BLU discutieron en la mesa acerca de la propuesta del senador de la Alianza Verde Antonio Navarro Wolff, de convocar una figura similar a la ‘Séptima Papeleta’ en la que los colombianos voten si están de acuerdo o no con ponerle un plazo al proceso de paz, que sería del 9 de abril de 2016.



Para Juan Lozano, “el plazo salva el proceso. Se inició sobre la base de un escenario temporal corto, el propio presidente dijo que el proceso iba durar meses y no años, lo que está pasando es también parte del efecto de que Santos en un momento dijo ‘vamos a poner plazos’ y se chupó la idea”, indicó. (Lea también: Nueve meses es suficiente para un acuerdo en 2 puntos que faltan: Navarro Wolff )



Por su parte, Sandra borda manifestó su desacuerdo con la propuesta lanzada desde la Alianza Verde.



“No estoy de acuerdo con el ejercicio de la ‘papeleta’ ni de ponerle plazos al proceso de paz; en primer lugar se acordaron unas reglas del juego para llevar a cabo la negociación, que se han venido respetando. No entiendo cómo tener un plazo podría cambiar o ablandar las pociones entre la guerrilla y el Gobierno”, sostuvo. (Lea también: No tenemos tanta paciencia como los verdes: La U sobre idea de límite a diálogos )



Entretanto, Nicolás Uribe aseguró que “La necesidad de establecer un límite no parte de querer restringir el tiempo de negociación, sino básicamente es un indicador, talvez el más importante, de establecer si existe verdaderamente voluntad de paz por parte de las Farc”.