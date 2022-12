Debate: ¿Realmente ya estamos en la etapa de posconflicto como afirmó Santos?

A propósito de la declaración del presidente Juan Manuel Santos durante el evento “The Oslo Forum Network of Mediators”, donde dijo que en la práctica el posconflicto en Colombia ya había comenzado, los panelistas de Mañanas BLU sentaron su posición con respecto a esta afirmación.



Andrés Mejía manifestó que “es prematuro celebrarlo de esa manera, algunas de esas políticas han alcanzado un desarrollo bastante incipiente, hay otras como la ley de restitución de tierras que están sujetas a bastantes cuestionamientos”. (Lea también: ¿Qué debe hacer el Gobierno con el proceso de paz ante ataques de Farc? Debate )



Para Juan Lozano además de “prematuro es una ridiculez” (…) “que nos digan en medio de esta plomera de las Farc que estamos en el posconflicto es casi una ofensa con Colombia, me parece sorprendente con Santos que él dice cosas y se olvida de cumplirlas”.



Por su parte, Sandra Borda considera que el “posconflicto no es un punto político sino conceptual” y cree que “a lo que el Gobierno le ha apostado es a no esperarse hasta el último momento para empezar las trasformaciones necesarias para que la paz sea durable y sostenible”. (Lea también: ¿Realmente se acabó la reelección en Colombia? Debate )



Finalmente, Luis Guillermo Vélez expresó que “normalmente cuando hay un conflicto se incrementa sustancialmente antes de que llegue la paz definitiva. Es importante empezar desde ya a ver qué va pasar una vez se firme algún tipo de acuerdo, no podemos acabar esta fase que es en cierta medida la más sencilla y luego nos saber qué hacer”.