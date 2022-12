Decreto de Venezuela no tiene efectos para definir frontera: excanciller Reyes

El ex ministro de Relaciones Exteriores Camilo Reyes, aseguró en entrevista con Mañanas BLU que el decreto emitido unilateralmente por el Gobierno de Venezuela no es una herramienta legal para definir una frontera con Colombia.



“Una medida unilateral no puede tener efectos jurídicos ni prácticos reales en la jurisdicción que eventualmente se ejerza sobre la zona”, enfatizó el excanciller. (Lea también: Colombia pide a Venezuela corregir decreto sobre límites marítimos )



En ese sentido, Camilo Reyes recordó que el Gobierno de Nicolás Maduro está recurriendo a una medida unilateral para tratar de definir, “obviamente a favor de Venezuela”, un área de pendiente delimitación internacional con Colombia, un diferendo que cumple más de 60 años.



Dijo que el decreto venezolano que establece el límite marítimo en la frontera con Venezuela, en la zona del departamento de La Guajira, no tiene sustento jurídico.



“Venezuela simplemente quiere dejar establecida una posición pero con un método totalmente equivocado e inadmisible para Colombia”, agregó. (Lea también: Unasur, dispuesta a mediar entre Colombia y Venezuela si lo solicitan )



Finalmente, Reyes celebró la decisión del Gobierno de Juan Manuel Santos de enviar una nota de protesta a su par Nicolás Maduro, pidiendo una explicación por el decreto expedido.



“Colombia ha hecho lo correcto al enviar una nota de protesta a Venezuela”, finalizó el excanciller.



Cabe recordar que dicho decreto, publicado en la Gaceta Oficial de Venezuela del 27 de Mayo, ordena la creación de varias Zodimain, es decir Zonas Operativas de Defensa Integral Marítima e Insular que abarcan desde las aguas aún no delimitadas con Colombia en el Golfo de Venezuela hasta aguas situadas al norte del territorio de la Guyana Francesa. (Lea también: Excanciller califica de inamistoso decreto de Venezuela sobre límites marítimos )



Estas Zodimaín buscan definir áreas para la disposición del aparato militar. La Zodimain comienza en Castilletes, zona de la península de la Guajira y luego entra en aguas del Golfo de Venezuela, tomando parte de la zona todavía en disputa entre los dos países.



El excanciller también se refirió a la disputa con Nicaragua, donde Colombia perdió territorio marítimo en un histórico fallo de la Corte Internacional de La Haya.



“Yo realmente creo que Colombia no ha desconocido el fallo de La Haya, lo que pasa es que Colombia ha pedido unas aclaraciones y unas condiciones pero independientemente de eso, considero que Colombia tiene que mantener la presión sobre el Gobierno venezolano, dejando claro ante la opinión pública que Colombia no acepta una medida unilateral”, comentó.