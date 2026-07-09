Decreto permite actualizar el componente sexo en la cédula con categorías no binario y transgénero

El Gobierno nacional expidió el Decreto 0732 de 2026, mediante el cual reglamenta la actualización del componente sexo en los documentos de identidad. Esto significa que ahora, además de las categorías femenino y masculino, se incluirán las opciones no binario, identificada con las letras NB, y transgénero, representada con la letra T.

Según el Ministerio de Justicia, la medida responde al llamado de la Corte Constitucional de garantizar el reconocimiento de la identidad de género en los documentos de identificación. Además, el trámite notarial para la corrección del componente sexo será gratuito para quienes lo realicen por primera vez.

El decreto establece, además, que durante el trámite notarial se reconocerá el nombre identitario de la persona, garantizando un trato digno y respetuoso de acuerdo con la forma en que esta se identifica.

La medida está dirigida a las personas que deseen que el componente sexo de sus documentos refleje su identidad de género. Para ello deberán adelantar el procedimiento establecido ante notaría y posteriormente actualizar la información ante la Registraduría Nacional del Estado Civil, sin que se exijan certificaciones médicas o psicológicas para acceder al cambio.



Según las cifras de la Registraduría Nacional del Estado Civil, entre el 1.º de enero de 2015 y el 31 de enero de 2026 se realizaron por lo menos 7.916 correcciones del componente sexo para personas mayores de edad con identidades de género diversas.