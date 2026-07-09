MinDefensa Sánchez: "Autoridades dijeron que De La Espriella es presidente desde el 7 de agosto"

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, afirmó este miércoles que la fuerza pública reconoce a Abelardo De La Espriella como presidente electo de Colombia y reiteró que el sector Defensa garantizará una transición institucional apegada a la Constitución y la ley.

"Ya las autoridades electorales dijeron quién será el presidente de Colombia a partir del 7 de agosto del 2026 y es el doctor De la Espriella. También está claro quién es el presidente actual hasta el 6 de agosto y es el presidente Gustavo Petro", dijo el ministro.

Sánchez aseguró que las Fuerzas Militares y la Policía respetarán la decisión de las autoridades electorales y el mandato expresado por los colombianos en las urnas.

Sobre el proceso de transición, explicó que la función de la Fuerza Pública será cumplir la Constitución y la ley, obedeciendo las órdenes del presidente Gustavo Petro hasta el final de su mandato y, posteriormente, las del nuevo jefe de Estado dentro del marco constitucional. El ministro también hizo un llamado a mantener la calma y evitar la polarización política.



"La Fuerza Pública va a mantener siempre su neutralidad política, va a mantener siempre su firmeza en cumplir y acatar la Constitución y la ley. Comportémonos todos a la altura; que surjan los argumentos y no los insultos. O nos unimos como nación o perdemos como Estado, y el Estado somos todos", manifestó.

Las declaraciones del ministro se producen en medio de la controversia generada por la postura del presidente Gustavo Petro, quien en reiteradas ocasiones ha asegurado que no reconoce la legitimidad del gobierno entrante.

Presidente Gustavo Petro. Foto: EFE.

En un mensaje publicado en la red social X, Petro afirmó que "Abelardo no ganó las elecciones" e insistió en que durante el escrutinio se habría producido un presunto fraude electoral. Según el mandatario, los programas informáticos utilizados en el proceso habrían alterado los resultados a favor del dirigente opositor mediante algoritmos que, según él, modificaron de manera sustancial la votación y el censo electoral.

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Pese a esa posición del jefe de Estado, el ministro de Defensa reiteró que el sector Defensa acatará exclusivamente lo dispuesto por la Constitución, la ley y las decisiones de las autoridades electorales durante el relevo presidencial.