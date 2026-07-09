Hay que actuar en apego a la Constitución: Iglesia ante la tensión en empalme Petro-De la Espriella

En medio de la crisis institucional por la suspensión del proceso de empalme entre el presidente Gustavo Petro y el presidente electo, Abelardo de la Espriella, la Conferencia Episcopal de Colombia hizo un llamado a preservar la confianza en las instituciones y a reducir la polarización.

“Colombia está viviendo un momento de transición democrático muy importante y eso exige que desde todos los niveles de la sociedad actuemos con sinceridad, prudencia, con una gran confianza en las instituciones del país”, afirmó el delegado de la Conferencia Episcopal para las relaciones entre la Iglesia y el Estado, monseñor Héctor Fabio Henao.

Frente a las diferencias entre los distintos actores políticos, el representante de la Iglesia Católica aseguró que las inquietudes y diferencias deben afrontarse “con responsabilidad, con sentido del bien común y, sobre todo, con apego a la Constitución Nacional”.

Monseñor Hector Fabio Henao, también pidió evitar que se lancen mensajes que profundicen la polarización y que creen desconfianza entre la ciudadanía, al tiempo que llamó a fortalecer el diálogo, la cooperación y la unidad nacional para mantener “un clima de madurez democrática”.



José Manuel Restrepo Foto: Blu Radio

El pronunciamiento se conoce luego de que el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, condicionara la reanudación de la mesa de empalme a que el presidente Gustavo Petro vuelva a reconocer la elección de Abelardo de la Espriella, después de que el mandatario insistiera en denunciar un presunto fraude electoral.