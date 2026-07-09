En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Nueva EPS
Ayuda para Venezuela
Gabinete de De La Espriella
Guerra EEUU - Irán
#MundialEnBlu

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Salud  / Petro por informe financiero de Nueva EPS: “Mitad de la deuda corresponde a la nación”

Petro por informe financiero de Nueva EPS: “Mitad de la deuda corresponde a la nación”

El mandatario saliente, aseguró, “el ministro de Hacienda debe por la salud del pueblo reconocer la deuda que corresponde al estado y volverla deuda pública nacional y pagarla como un proyecto estratégico de la Nación”.

Presidente Petro con fondo de Nueva EPS
Petro pidió la renuncia de interventor de Nueva EPS.
Foto: Nueva EPS y Presidencia
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 9 de jul, 2026

Luego de la publicación del informe que revela que la Nueva EPS llega al cambio de Gobierno con pérdidas por $4.8 billones y deudas por $22.5 billones, el presidente Gustavo Petro rápidamente reaccionó a través de su cuenta de X, asegurando que la mitad de la deuda de la Nueva EPS corresponde a la nación, es decir 11 billones de pesos y la otra mitad le corresponde a privados.

El mandatario saliente, aseguró, “el ministro de Hacienda debe por la salud del pueblo reconocer la deuda que corresponde al estado y volverla deuda pública nacional y pagarla como un proyecto estratégico de la Nación”.

Además, lanzó señalamientos y agregó que “Esos 11 billones de pesos que debe pagar el estado, es el costo social que recae sobre el pueblo por la deshonrosa administración, dice él, que Vargas Lleras ejerció en la conducción de la junta directiva, salen muy caros los señores, y sus maneras neoliberales de gobernar”.

Incluso finalizó con que lo amenazaron con extradición como uno de los responsables del desfalco. “Mi cuenta del saqueo ya va por los 30 billones de pesos en la salud, la mitad del déficit primario de la nación y así quieren hacerlo pagar a los pobres”, dijo.

Hay que decir que la radicación se da después de cinco intervenciones a la entidad. Los informes de los estados financieros del 2023 y 2024 revelan deudas superiores a $22 billones, facturas pendientes por revisar y un patrimonio negativo de $10,6 billones de pesos.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Gustavo Petro

Nueva EPS

Deudas financieras

Superintendencia de Salud

Publicidad

Publicidad

Publicidad