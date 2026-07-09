Petro por informe financiero de Nueva EPS: “Mitad de la deuda corresponde a la nación”

Luego de la publicación del informe que revela que la Nueva EPS llega al cambio de Gobierno con pérdidas por $4.8 billones y deudas por $22.5 billones, el presidente Gustavo Petro rápidamente reaccionó a través de su cuenta de X, asegurando que la mitad de la deuda de la Nueva EPS corresponde a la nación, es decir 11 billones de pesos y la otra mitad le corresponde a privados.

El mandatario saliente, aseguró, “el ministro de Hacienda debe por la salud del pueblo reconocer la deuda que corresponde al estado y volverla deuda pública nacional y pagarla como un proyecto estratégico de la Nación”.

Además, lanzó señalamientos y agregó que “Esos 11 billones de pesos que debe pagar el estado, es el costo social que recae sobre el pueblo por la deshonrosa administración, dice él, que Vargas Lleras ejerció en la conducción de la junta directiva, salen muy caros los señores, y sus maneras neoliberales de gobernar”.

Incluso finalizó con que lo amenazaron con extradición como uno de los responsables del desfalco. “Mi cuenta del saqueo ya va por los 30 billones de pesos en la salud, la mitad del déficit primario de la nación y así quieren hacerlo pagar a los pobres”, dijo.



La mitad de la deuda de la nueva EPS corresponde a la nación, es decir 11 billones de pesos que la nación debe pagar, la otra mitad es de privados.



El ministro de hacienda debe por la salud del pueblo reconocer la deuda que corresponde al estado y volverla deuda pública nacional… https://t.co/utWF03DZvI — Gustavo Petro (@petrogustavo) July 9, 2026

Hay que decir que la radicación se da después de cinco intervenciones a la entidad. Los informes de los estados financieros del 2023 y 2024 revelan deudas superiores a $22 billones, facturas pendientes por revisar y un patrimonio negativo de $10,6 billones de pesos.