Crisis en Nueva EPS: Foscal advierte deuda de $430.000 millones y “operación inviable”

La Fundación Oftalmológica de Santander (Foscal) lanzó una nueva alerta sobre la grave crisis financiera que enfrenta debido a la millonaria deuda que mantiene Nueva EPS, la cual asciende a 430.000 millones de pesos y, según la institución, compromete la sostenibilidad de la clínica y la continuidad en la prestación de los servicios de salud para miles de pacientes.

A través de una comunicación enviada al interventor de Nueva EPS, Jorge Iván Ospina Gómez, el director general de la Foscal, Jorge Ricardo León Franco, advirtió que la institución ha llegado a un punto crítico por los pagos parciales e irregulares que ha recibido de la aseguradora.

"La realidad financiera que enfrentamos actualmente ha alcanzado un punto crítico que hace imposible sostener esta operación y la atención de sus afiliados bajo las condiciones actuales de recaudo", expresó el directivo en la carta.

En declaraciones posteriores, León Franco fue aún más enfático sobre la magnitud de la crisis.



"La deuda es de 430 mil millones que ya casi nos colocan en una organización inviable. No alcanzamos con los pocos recursos que ingresan a pagar proveedores, honorarios, nómina, intereses, en fin, todo ese proceso que se tiene para mantener una organización de más de 700 camas que le presta servicios a siete departamentos de usuarios de Nueva EPS y de otras EPS", afirmó.

La institución aseguró que para garantizar la continuidad de la atención requiere que Nueva EPS asegure un flujo de recursos de al menos 80.000 millones de pesos mensuales, cifra que permitiría sostener la operación y mantener los estándares de oportunidad y calidad en la atención.

Actualmente, la Foscal presta más de 100.000 atenciones de urgencias, cerca de 45.000 hospitalizaciones, alrededor de 42.000 procedimientos quirúrgicos y aproximadamente 850.000 consultas de medicina general y especializada cada año, además de servicios diagnósticos y de alta complejidad.

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La clínica recordó que no solo atiende pacientes de Santander, sino también usuarios remitidos desde Cesar, Arauca, Bolívar, Norte de Santander y Casanare, consolidándose como uno de los principales centros de referencia del nororiente colombiano.

Finalmente, la Foscal hizo un llamado urgente a Nueva EPS para encontrar una solución que permita garantizar el flujo de recursos, preservar la estabilidad financiera de la institución y evitar afectaciones en la atención de miles de pacientes que dependen de sus servicios. La advertencia se suma a las crecientes preocupaciones del sector hospitalario por el incremento de las deudas de las EPS y el impacto que estas tienen sobre la sostenibilidad de clínicas y hospitales en el país.