Defensa de Camilo Bula acudirá instancias internacionales por aumento de condena

El abogado Iván Cancino, quien defiende los intereses del exagente liquidador de la Dirección Nacional de Estupefacientes, rechazó la decisión que tomó el Tribunal Superior de Bogotá de aumentar la condena proferida en su contra de 8 a 18 años de prisión, por las irregularidades en el manejo de los bienes incautados por la DNE.

Publicidad

Señaló Cancino que con esa decisión se envía un mensaje claro y es que "colaborar con la justicia no vale la pena".

"Bula ha cumplido con todo lo acordado con la Fiscalia y ahora resulta que le doblan en más de la mitad la pena", dijo.

Publicidad

"No nos explicamos cómo una persona que fue la responsable de que el país conociera todo lo que estaba sucediendo al interior de la DNE reciba como castigo que le aumenten la pena. Camilo me ha manifestado que ha habido un total abandono por parte de la Fiscalía, la Fiscalía tenía un arreglo con él, y Camilo siente que no fue respaldado", agregó.

Publicidad

Para ello, Cancino señaló que "se tiene que la casación y acudir a todas las instancias internacionales para proteger los derechos del señor Camilo Bula".

Agregó además que por estos hechos "su cliente podría replantear la posibilidad de no continuar colaborando con la justicia".

Publicidad

"Él va a reevaluar porque él se comprometió a colaborar pero con otros compromisos" señaló.