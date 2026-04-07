En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Ricardo Roa
Secuestro niña Bogotá
Misión Artemis II
Papá Pitufo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Defensora alerta “incentivo perverso” en paz total y pide revisar suspensión de capturas

Defensora alerta “incentivo perverso” en paz total y pide revisar suspensión de capturas

Iris Marín, defensora del pueblo, señaló que aunque el Gobierno tiene la facultad de liderar la política de paz total, es necesario ponderar sus impactos, ante la continuidad de ataques y combates en regiones como el Catatumbo.

Publicidad

Publicidad

Publicidad