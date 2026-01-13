En vivo
Blu Radio  / Nación  / Defensoría del Pueblo pide reforzar la seguridad al sector penitenciario del país

La entidad rechazó el atentado contra los directivos de la cárcel de Rivera, Huila hecho que dejó un menor asesinado. Personeros del Huila también rechazaron el ataque.

