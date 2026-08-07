Defensoría hace un llamado a garantizar la protesta pacífica en medio las movilizaciones convocadas

En medio de la posesión del nuevo mandatario, Abelardo De La Espriella, y ante las movilizaciones convocadas por el Pacto Histórico en varias ciudades del país, la Defensoría del Pueblo hizo un llamado a reafirmar la democracia, el pluralismo y el respeto por el derecho a la protesta social, anunciando además el acompañamiento institucional durante las jornadas.

A través de un comunicado, la Defensoría del Pueblo recordó que, tras cada proceso electoral, Colombia inicia un nuevo periodo de gobierno, escenario en el que emergen distintas expresiones políticas y sociales.

En este contexto, diversos sectores han convocado a manifestaciones públicas para expresar sus posiciones frente al nuevo gobierno.

La entidad enfatizó que la protesta social es un derecho fundamental y una expresión legítima de la participación democrática, respaldada por la Constitución, por lo que debe desarrollarse de manera pacífica y con plenas garantías.



Frente a las jornadas anunciadas, el organismo indicó que desplegará equipos defensoriales en distintas regiones del país, con presencia en puntos de concentración y en los Puestos de Mando Unificado, con el objetivo de verificar el respeto de los derechos humanos y acompañar tanto a manifestantes como a autoridades.

Asimismo, advirtió que, en caso de presentarse tensiones durante las movilizaciones, promoverá el diálogo social como principal mecanismo para evitar la escalada de conflictos y prevenir hechos de violencia.

En su pronunciamiento, la Defensoría hizo un llamado directo a quienes participarán en las protestas para que ejerzan su derecho de manera pacífica, y a las autoridades para que actúen conforme a los estándares legales, garantizando el derecho a la protesta y priorizando el diálogo sobre el uso de la fuerza.

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Finalmente, la entidad reiteró su compromiso de continuar cumpliendo su misión constitucional de proteger la democracia y los derechos humanos, en un momento clave para la estabilidad institucional del país.