Defensoría hace un llamado a garantizar la protesta pacífica en medio las movilizaciones convocadas

En medio de la posesión del nuevo mandatario, Abelardo De La Espriella, y ante las movilizaciones convocadas por el Pacto Histórico en varias ciudades del país, la Defensoría del Pueblo hizo un llamado a reafirmar la democracia, el pluralismo y el respeto por el derecho a la protesta social, anunciando además el acompañamiento institucional durante las jornadas.
A través de un comunicado, la Defensoría del Pueblo recordó que, tras cada proceso electoral, Colombia inicia un nuevo periodo de gobierno, escenario en el que emergen distintas expresiones políticas y sociales.
En este contexto, diversos sectores han convocado a manifestaciones públicas para expresar sus posiciones frente al nuevo gobierno.
La entidad enfatizó que la protesta social es un derecho fundamental y una expresión legítima de la participación democrática, respaldada por la Constitución, por lo que debe desarrollarse de manera pacífica y con plenas garantías.
Frente a las jornadas anunciadas, el organismo indicó que desplegará equipos defensoriales en distintas regiones del país, con presencia en puntos de concentración y en los Puestos de Mando Unificado, con el objetivo de verificar el respeto de los derechos humanos y acompañar tanto a manifestantes como a autoridades.
Asimismo, advirtió que, en caso de presentarse tensiones durante las movilizaciones, promoverá el diálogo social como principal mecanismo para evitar la escalada de conflictos y prevenir hechos de violencia.
En su pronunciamiento, la Defensoría hizo un llamado directo a quienes participarán en las protestas para que ejerzan su derecho de manera pacífica, y a las autoridades para que actúen conforme a los estándares legales, garantizando el derecho a la protesta y priorizando el diálogo sobre el uso de la fuerza.
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Finalmente, la entidad reiteró su compromiso de continuar cumpliendo su misión constitucional de proteger la democracia y los derechos humanos, en un momento clave para la estabilidad institucional del país.
#Pronunciamiento El día de hoy se posesiona el nuevo Presidente de la República, Abelardo de la Espriella. Como cada cuatro años en nuestro país, después del proceso electoral se da inicio a un nuevo periodo de Gobierno. Saludamos al nuevo Presidente en este día.— Defensoría del Pueblo (@DefensoriaCol) August 7, 2026
Al mismo… pic.twitter.com/FmllX56vqv