Déficit en demanda de gas superaría el 10 % en marzo de 2027 si se retrasan proyectos de importación

La seguridad del abastecimiento de gas en Colombia durante 2027 dependerá, en buena medida, de que los proyectos de importación previstos para finales de este año entren en funcionamiento. Así lo advirtió la directora del Gestor del Mercado de Gas Natural, María Claudia Álzate, quien aseguró que, de presentarse retrasos, el país podría enfrentar un déficit superior al 10 % de la demanda durante el momento más crítico del fenómeno de El Niño.

"Si esos proyectos entran a operar, podríamos tener faltantes cercanos al 2 % de la demanda. Pero si no se materializan, en el pico previsto para marzo del próximo año el déficit podría superar el 10 % de la demanda", afirmó la directora del Gestor del Mercado de Gas Natural.

La funcionaria se refirió específicamente a los proyectos Puerto Compás, en Coveñas, la Regasificadora del Pacífico y Puerto Bahía, en Cartagena, los únicos tres de los 14 proyectos de importación registrados ante el Gestor del Mercado que podrían estar operativos en el corto plazo. Agregó que existen otras iniciativas relacionadas con el suministro de gas, pero aclaró que la entidad no tiene información sobre su avance porque aún no han sido registradas oficialmente.

Álzate explicó que el mayor riesgo de desabastecimiento se concentraría en marzo de 2027, cuando se prevé el punto más crítico del fenómeno de El Niño. En ese escenario, las plantas térmicas demandarán mayores volúmenes de gas natural para generar electricidad y compensar la menor producción de energía hidroeléctrica, afectada por la disminución de los niveles de los embalses.



Finalmente, destacó una medida adoptada por el Gobierno hace cerca de dos meses para reducir parcialmente ese riesgo. Según explicó, la decisión permite que el gas de la terminal de regasificación de la Costa que no sea utilizado para la generación térmica pueda destinarse a otros sectores del país.