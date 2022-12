Demandan investidura de Viviane Morales por presunta inhabilidad como senadora

Blu Radio conoció que ante la Sala Plena del Consejo de Estado fue radicada una demanda de pérdida de investidura en contra de la senadora por el Partido Liberal, Viviane Morales, por presuntamente estar inhabilitada para ser congresista. Lea también: Viviane Morales insiste en que hay ‘mico’ en reforma de Equilibrio de Poderes



La demanda de cuatro páginas fue radicada por el abogado Eduardo Carmelo Padilla, y argumenta que Viviane Morales no puede ejercer cargos públicos, pues cuando se desempeñó como Fiscal General de la Nación, al parecer declaró insubsistente a varios funcionarios de esa entidad, entre ellos a William Baquero Namen, quien al radicar una demanda administrativa logró un fallo a su favor en el que se ordena reintegrársele en el cargo por presunto abuso de poder en el que habría incurrido Morales y por ende ordena indemnizarlo por los perjuicios causados condenándose así a la Nación en representación de la Fiscalía. Lea también: MinInterior niega que haya ‘micos’ en reforma de Equilibrio de Poderes



Agrega el accionante que según los hechos narrados debe tramitarse en su contra la pérdida de la investidura “por sobrevenir la inhabilidad de que trata la parte in fine del artículo 122 de la constitución que dice Sin perjuicio de las demás sanciones que establezca la ley, no podrán ser inscritos como candidatos a cargos de elección popular, ni elegidos, ni designados como servidores públicos, ni celebrar personalmente, o por interpuesta persona, contratos con el Estado, quienes hayan sido condenados, en cualquier tiempo, por la Comisión de Delitos que afecten el patrimonio del Estado”.



“Tampoco quien haya dado lugar, como servidor público, con su conducta dolosa o gravemente culposa, así calificada por sentencia judicial ejecutoriada, a que el Estado sea condenado a una reparación patrimonial, salvo que asuma con cargo a su patrimonio el valor del daño” precisa la demanda.



Por esta razón indica que el consejo de estado debe decretarle la muerte política, razón por la que solicitó como pruebas copia del fallo proferido por el Juzgado Primero de Santa Marta, donde se profiere la orden de reparación a favor de William Baquero Namen, así como solicita que se tengan en cuenta todos y cada uno de los documentos que anexo con este libelo.