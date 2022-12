Denuncian al alcalde de Floridablanca por presunta participación en política

A través de un documento de nueve páginas, el abogado santandereano, Ángel Darío Patarroyo, denunció al alcalde de Floridablanca, Héctor Mantilla, por presunta participación en política para favorecer, presuntamente, al candidato Miguel Ángel Moreno.

Según el abogado, la candidatura de Miguel Ángel Moreno a la Alcaldía de Floridablanca fue inscrita por el señor Jairo Alfonso Mantilla Serrano, quien es el padre del actual alcalde.

“La candidatura del señor Miguel Moreno fue avalada e inscrita por el padre del actual alcalde de Floridablanca, el señor Jairo Alfonso Mantilla, como representante del movimiento significativo de ciudadanos, según se observa en el formato E6 (…) Es decir, el padre del actual burgomaestre inscribió a un candidato a sucesor de su hijo”, dice la denuncia.

El denunciante también critica que la administración municipal haya excedido el control de la publicidad política contra todos los candidatos, con excepción, supuestamente, con el candidato Miguel Moreno.

“Se ha observado de forma descarada un exceso de control por parte de la Alcaldía del señor Héctor Mantilla, sobre la publicidad política de todos los candidatos con excepción del señor Miguel Ángel Moreno, la cual se ha desbordado sin que la Alcaldía realice control alguno”, añade la demanda.

El denunciante agrega que varios contratistas de la Alcaldía de Floridablanca estarían presionando para denunciar jurídicamente a otros candidatos.

“(…) A través de contratistas se hace acompañamiento directo y apoyo a ciudadanos para que denuncien a otros candidatos, favoreciéndose de esta forma el candidato inscrito por su señor padre”, sostiene la denuncia en el documento.

El abogado dice, además, que el alcalde se ha enfrascado en atacar supuestas irregularidades de la campaña denominada ‘Sumémosle a Floridablanca’.

“El señor Héctor Mantilla, posterior a un cruce de afirmaciones entre representantes de campañas en el marco del comité de seguimiento electoral, destacó ante los medios de comunicación las presuntas irregularidades que se señalan únicamente contra la campaña ‘Sumémosle a Floridablanca’ y guarda cómplice silencio de las distintas denuncias que se elevan contra la campaña inscrita por su padre”, enfatiza.

Frente a las acusaciones, el alcalde de Floridablanca, Héctor Mantilla, respondió que la denuncia se debe a una respuesta de la campaña política 'Sumémosle a Floridablanca, que fue denunciada por el propio mandatario por supuesta compra de votos.

"Hoy veo que esa denuncia que no tiene fundamento jurídico, que no tiene ni pies ni cabeza, surge como una reacción a lo que ocurrió el día lunes en el comité electoral, donde tal vez no les gustó a una campaña política, se pusieron unas quejas con audios muy graves, donde se habla de una supuesta compra de votos", respondió el mandatario local.

De igual manera, el alcalde aseguró que estará atento a desmentir la denuncia ante la Procuraduría.

Este es el documento completo de la denuncia:

